Γροιλανδία: Επίσκεψη του Τραμπ Τζούνιορ στο νησί που θέλει να αγοράσει ο πατέρας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, πρόκειται να επισκεφθεί τη Γροιλανδία, την Τρίτη, καθώς ο πατέρας του εξέφρασε και πάλι την πρόθεση «να αγοράσουν» οι ΗΠΑ το τεράστιο αυτό νησί.

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι ιδιωτική, δήλωσε ο μόνιμος γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών της Γροιλανδίας Μίνινγκουακ Κλάιστ, εξηγώντας ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με εκπροσώπους της γροιλανδικής κυβέρνησης.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για το πρόγραμμά του και κατά συνέπεια πρόκειται για μια ιδιωτική επίσκεψη», επεσήμανε ο Κλάιστ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ Τζούνιορ αναμένεται να προσγειωθεί στη Γροιλανδία γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδας και να παραμείνει εκεί για περίπου τέσσερις με πέντε ώρες.

Πηγή που έχει γνώση της επίσκεψης αυτής, δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ Τζούνιορ σκοπεύει να μαγνητοσκοπήσει στη Γροιλανδία βίντεο για ένα vidcast και πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με αξιωματούχους ή πολιτικούς.

Η Γροιλανδία είναι μια αυτόνομη περιοχή της Δανίας με πληθυσμό μόλις 57.000 κατοίκους. Εχει πλούσια αποθέματα σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μέταλλα, όμως η ανάπτυξή της είναι αργή και οι κάτοικοί της εξαρτώνται κυρίως από την αλιεία και τις ετήσιες επιδοτήσεις από τη Δανία.

Η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, βρίσκεται πιο κοντά στη Νέα Υόρκη απ’ ότι στην Κοπεγχάγη.

«Η Γροιλανδία είναι ανοικτή και όποιος επιθυμεί να την επισκεφθεί είναι ευπρόσδεκτος», σχολίασε το υπουργείο Εξωτερικών του νησιού.

Ο Τραμπ, που ορκίζεται πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου, ανέφερε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι στην επίσκεψή του στη Γροιλανδία τον γιο του θα συνοδεύουν «εκπρόσωποι».

«Η Γροιλανδία είναι ένα απίστευτο μέρος και οι κάτοικοί τους θα επωφεληθούν φοβερά αν, και όταν, γίνει μέρος του έθνους μας», πρόσθεσε.

«Θα προστατεύσουμε (τη Γροιλανδία) και θα την φροντίσουμε», τόνισε ο 78χρονος Τραμπ δεσμευόμενος να «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ».

