Γεωργία: Τέταρτη ημέρα βίας – συνέλαβαν ηγέτη της αντιπολίτευσης

Η γεωργιανή αστυνομία συνέλαβε εξέχοντα πολιτικό της αντιπολίτευσης το πρωί της Δευτέρας, ενώ έκανε χρήση εκτοξευτήρων νερού και δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει αντικυβερνητικούς διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο για τέταρτη συνεχή νύχτα.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την ανακοίνωση της φιλορωσικής κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα ότι αναστέλλει τις συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που επιβεβαιώνει την απομάκρυνση από φιλοδυτικές πολιτικές.

Ο Συνασπισμός για την Αλλαγή, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X πως ο Ζουράμπ Τζαπαρίντζε, ένας από τους ηγέτες του, συνελήφθη από την αστυνομία ενώ έφευγε από τη διαδήλωση.

Πλάνα δείχνουν τον Τζαπαρίντζε να οδηγείται από αστυνομικούς με καλυμμένα τα πρόσωπα και να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά. Δεν είναι σαφές αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ έχουν εκφράσει ανησυχία για την «οπισθοδρόμηση» της δημοκρατίας στη Γεωργία, μια χώρα 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται στη διασταύρωση της Ευρώπης με την Ασία και ήταν κάποτε μέλος της Σοβιετικής Ενωσης.

Η Ρωσία αρνείται ότι παρεμβαίνει στη γειτονική της χώρα, όμως ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε την Κυριακή, πως η Γεωργία «κινείται με γρήγορους ρυθμούς προς το ουκρανικό μονοπάτι, στη σκοτεινή άβυσσο» και πρόσθεσε: «Συνήθως αυτά τα πράγματα τελειώνουν πολύ άσχημα».

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα πως το κύμα των διαδηλώσεων υπέρ της ΕΕ στη Γεωργία μοιάζει με απόπειρα μιας ουκρανικού τύπου «Πορτοκαλί Επανάστασης» και πρόσθεσε πως οι Αρχές προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως ορισμένοι διαδηλωτές παραβίασαν σαφώς τον νόμο επιτιθέμενοι στην αστυνομία, όμως η Ρωσία «δεν θα εμπλακεί».

Το βράδυ της Κυριακής, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι στην Τιφλίδα, στην κεντρική λεωφόρο Ρουσταβέλι. Ορισμένοι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, που απάντησαν με αντλίες νερού και δακρυγόνα.

Η αστυνομία έβαλε τέλος στην αντιπαράθεση απομακρύνοντας τους διαδηλωτές από την περιοχή του Κοινοβουλίου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι 21 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας με 113 να έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των ταραχών. Ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίντζε κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «συντονισμένη βία» με σκοπό την ανατροπή της συνταγματικής τάξης.

Δεκάδες διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί επίσης από την έναρξη των πιο πρόσφατων διαδηλώσεων και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγγέλουν την υπερβολική χρήση βίας εκ μέρους της αστυνομίας.

Συνολικά, 224 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του γεωργιανού υπουργείου Εσωτερικών.

Η πρόεδρος της χώρας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που τάσσεται υπέρ της ΕΕ και στηρίζει τους διαδηλωτές, δήλωσε πως πολλοί συλληφθέντες φέρουν τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο έπειτα από χτυπήματα.

Είπε επίσης, πως οι κινητοποιήσεις δεν φαίνεται ότι θα σταματήσουν. «Αλλη μία εντυπωσιακή νύχτα στη διάρκεια της οποίας οι Γεωργιανοί υπερασπίστηκαν σθεναρά το Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή επιλογή τους], έγραψε στο Χ.

