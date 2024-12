Γεωργία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις – ουκρανικές κυρώσεις στον πρωθυπουργό

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε 19 αξιωματούχους της Γεωργίας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχιτζέ και ο ισχυρός άνδρας και πρώην πρωθυπουργός Μπιτζίνα Ιβανισβίλι της χώρας που συγκλονίζεται από φιλοευρωπαϊκές διαδηλώσεις.

«Πρόκειται για κυρώσεις κατά του τμήματος της γεωργιανής εξουσίας που παραδίδει τη Γεωργία στον Πούτιν», σημείωσε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Μεταξύ των 19 αξιωματούχων, στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις, βρίσκεται και ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας και ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο Ιβανισβίλι, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Ονειρο, στον οποίο επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις, θεωρείται ευρέως ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική σκηνή της Γεωργίας.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τα πρόσωπα, στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Κίεβο, ότι «ξεπουλούν τα συμφέροντα της Γεωργίας και του λαού της» και κάλεσε τους ευρωπαίους εταίρους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ να δράσουν.

#Riot police on the march towards #protestors tonight in #Tblisi, #Georgia#GeorgianProtests pic.twitter.com/8MdBgV1GDI

— Oʂɯαʅԃσ Rσყҽƚƚ (@oswaldosrm) December 5, 2024