Γεωργία: Συμμορίες «τιτούσκι» ξυλοκοπούν αντιπάλους της φιλορωσικής κυβέρνησης

Συμμορίες μασκοφόρων ντυμένων στα μαύρα έχουν αρχίσει τις τελευταίες ημέρες να επιτίθενται σε πολιτικούς της αντιπολίτευσης και σε μερικούς δημοσιογράφους, στη Γεωργία.

Υποστηρικτές της αντιπολίτευσης αποκαλούν τις συμμορίες «τιτούσκι», μια ουκρανική λέξη για τους κακοποιούς που είχαν επιτεθεί στους αντιπάλους της φιλορωσικής κυβέρνησης πριν από την ουκρανική επανάσταση του Μαϊντάν το 2014, που έκανε τον τότε πρόεδρο να διαφύγει στη Μόσχα.

Δύο δημοσιογράφοι ενός τηλεοπτικού σταθμού που είναι φιλικός προς την αντιπολίτευση απέκτησαν ορατά τραύματα στο κεφάλι σε μια επίθεση στις 7 Δεκεμβρίου, η οποία έγινε μπροστά στην κάμερα την ώρα που αναμετέδιδαν τις εξελίξεις από μια διαδήλωση.

Another footage showing the attack on Koba Khabazi at the @CoalitionGEO office. #TerrorinGeorgia pic.twitter.com/FGgTErSn2J

— Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) December 7, 2024