Γάζα: Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει το πολύνεκρο ισραηλινό χτύπημα σε σχολείο

Εντονα αντέδρασε η διεθνής κοινότητα στο πολύνεκρο ισραηλινό χτύπημα του Σαββάτου, σε σχολικό συγκρότημα στη Γάζα, όπου έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι επρόκειτο για διοικητήριο της Χαμάς και ότι με το αεροπορικό πλήγμα εξουδετερώθηκαν 20 τρομοκράτες. Ομως οι Παλαιστίνιοι ανέφεραν πάνω από 100 νεκρούς, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο ήταν καταφύγιο εκτοπισμένων.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε «τρομοκρατημένος» από το πολύνεκρο ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα. «Τουλάχιστον 10 σχολεία έχουν στοχοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτές τις σφαγές», έγραψε ο Μπορέλ στο Χ. Σε δεύτερη ανάρτηση ο ίδιος τονίζει ότι η άμεση κατάπαυση του πυρός είναι μονόδρομος για τη Γάζα.

Horrified by images from a sheltering school in Gaza hit by an Israeli strike, w/ reportedly dozens of Palestinian victims.

At least 10 schools were targeted in the last weeks. There’s no justification for these massacres

We are dismayed by the terrible overall death toll. 1/2

