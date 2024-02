Γαλλία: Αντιδράσεις για τη στολή που φέρνει στα σχολεία ο Μακρόν

Την επιστροφή των υποχρεωτικών στολών για τους μαθητές στα σχολεία μελετά η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο γάλλος πρόεδρος υπερασπίστηκε το μέτρο σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, λέγοντας ότι «θα διαγράψει τις ανισότητες μεταξύ των οικογενειών και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για σεβασμό των παιδιών».

Μετά την πρόσφατη απαγόρευση της αμπάγια (της μακρυμάνικης ρόμπας) για τις μουσουλμάνες μαθήτριες, η καθιέρωση της ομοιόμορφης στολής έχει στόχο να εμποδίσει τα παιδιά μουσουλμανικής καταγωγής να φορούν ρούχα που θα τα κάνουν να ξεχωρίζουν από τους συμμαθητές τους.

Μιλώντας στους Times, ένας βρετανός εκπαιδευτικός που ζει στη Γαλλία, ο Ντέιβιντ Αντερσον, είπε ότι, από την εμπειρία του στα βρετανικά σχολεία, «η στολή δεν αντιμετωπίζει ζητήματα όπως ο σεβασμός προς τους εκπαιδευτικούς, η διαφορετικότητα και η φτώχεια, και μερικές φορές τα επιδεινώνει».

Πολλοί άλλοι γονείς και παιδιά στο δημοτικό σχολείο όπου πάνε τα παιδιά του, σε χωριό της Βρετάνης, το οποίο δήλωσε συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα, εξέφρασαν παρόμοιες ενστάσεις. Οταν ο δήμαρχος, Ρεμί Γκιγιού, πραγματοποίησε μια συνάντηση στο δημαρχείο, περίπου 300 από αυτούς διαμαρτυρήθηκαν, κρατώντας αυτοσχέδια πανό εναντίον της στολής.

«Αυτό το πείραμα έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες του γαλλικού σχολικού συστήματος “ισότητα, ελευθερία, αδελφοσύνη”», δήλωσε ο Μαξίμ Καλβέζ, ένας από τους γονείς. «Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη ομοιομορφία», πρόσθεσε.

Την επόμενη μέρα, ο δήμαρχος, υποστηρικτής του Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το σχολείο δεν θα συμμετάσχει τελικά στο πιλοτικό πρόγραμμα.

🇫🇷 President Emmanuel #Macron on Tuesday advocated for bringing uniforms in public schools, learning the national anthem at a young age and expanding a two-week training period in high schools to promote #French values and encourage youth to give back to the community 👇 pic.twitter.com/KJIzzWHTsI

— FRANCE 24 English (@France24_en) January 17, 2024