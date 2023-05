Φεστιβάλ Καννών: 11 ταινίες για τις οποίες ήδη μιλούν όλοι

Το περίφημο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών γίνεται εφέτος 76 ετών, αλλά στις οθόνες και στις εκδηλώσεις του θα εμφανιστούν αρκετοί ακόμη παλαιότεροι θρύλοι του σινεμά: είναι η χρονιά της επιστροφής του Χάρισον Φορντ (ως Ιντιάνα Τζόουνς, βεβαίως), καθώς και των Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ ντε Νίρο, που καταπλέουν στην Κρουαζέτ για την πρεμιέρα του «Killers of the Flower Moon»: μια τεράστια ταινία και η πρώτη δουλειά τους με την οποία εμφανίζονται στο φεστιβάλ, μετά τον «Βασιλιά για μια νύχτα» (1983). Είναι η πρώτη φορά, εξάλλου, που ταινία του Σκορσέζε κάνει πρεμιέρα στις Κάννες, μετά το 1986 που παρουσίασε το «After Hours», κερδίζοντας μάλιστα το βραβείο σκηνοθεσίας.

Το line-up είναι παραφουσκωμένο με γελοίο τρόπο, με επανεμφανίσεις σε όλα τα επίπεδα και διαμάχες που εγγυώνται την ανάδειξη αρκετών λιγότερο γνωστών καλλιτεχνών, γράφει στην Telegraph ο κριτικός κινηματογράφου Τιμ Ρόμπι. Από τις 90 ταινίες που διεκδικούν φέτος την προσοχή των θεατών προτείνει 11 που κατά τη γνώμη του θα προκαλέσουν σάλο.

«Jeanne du Barry»

Το 76ο φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα ξεκινήσει με ένα ιστορικό δράμα όπου πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ υποδυόμενος τον Λουδοβίκο ΙΕ’. Το «Jeanne du Barry» θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 16 Μαΐου στο Grand Théâtre Lumière, αμέσως μετά την τελετή έναρξης, ενώ την ίδια ημέρα θα κυκλοφορήσει και στους γαλλικούς κινηματογράφους.

Εμπιστευθείτε τους Γάλλους, που κάνουν την πρώτη μεγάλη προσπάθεια να αποκαταστήσουν τον Τζόνι Ντεπ, αλλά και το φεστιβάλ των Καννών, που όχι μόνο δεν κρύβει την περίφημη επιστροφή του ηθοποιού πίσω από αδιάφορες προβολές, αλλά τον έχει επιλέξει ως πρώτο και ως υποψήφιο για τον Χρυσό Φοίνικα, επισημαίνει στην Telegraph ο Τιμ Ρόμπι.

Η Μαϊγουέν λε Μπεσκό, η οποία συνυπογράφει το σενάριο, την παραγωγή και τη σκηνοθεσία της ταινίας, πρωταγωνιστεί επίσης πλάι στον Τζόνι Ντεπ, ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο της Ζαν ντι Μπαρί, της διαβόητης εταίρας που σκανδάλισε την αυλή των Βερσαλλιών όταν έγινε η αγαπημένη του βασιλιά. Είναι στα γαλλικά, αλλά «δεν μιλούν πολύ» είπε η Μαϊγουέν, προσθέτοντας ότι η εκφραστικότητα του Ντεπ σε στυλ σιωπηλού ειδώλου ήταν εκ των ουκ άνευ.

«Asteroid City»

Ενα συνέδριο «Junior Stargazer» το 1955 σε μια φανταστική πόλη της ερήμου είναι το σκηνικό για το πιο πρόσφατο υπερθέαμα του Γουες Αντερσον, γεμάτο –όπως το συνηθίζει– με μια σειρά από σταρ και με το «άρωμα» των φευγάτων, κομψών B-movies επιστημονικής φαντασίας εκείνης της εποχής.

Σχεδόν όλοι όσοι έχουν εμφανιστεί στις προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη επιστρέφουν, με τους Τζέισον Σβάρτσμαν και Σκάρλετ Γιόχανσον –η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ταινία του Αντερσον– να ηγούνται του καστ (κρίνοντας από το τρέιλερ) και τους Τομ Χανκς, Τίλντα Σουίντον, Μπράιαν Κράνστον, Μάργκοτ Ρόμπι να ακολουθούν, μεταξύ πολλών άλλων. Για τους διοργανωτές του φεστιβάλ; Ενα παραδεισένιο κόκκινο χαλί.

«Firebrand»

Αλλος ένας μονάρχης συναντά το ταίρι του. Αυτή τη φορά είναι ο Τζουντ Λο ως Ερρίκος Η’ και η Αλίσια Βικάντερ στον ρόλο της τελευταίας συζύγου του, Κάθριν Παρ, η μόνη που δεν είχε χωρίσει ή αποκεφαλίσει, αλλά και που δεν πέθανε πριν από εκείνον.

Πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Queen’s Gambit» (2013) της Ελίζαμπεθ Φρίμαντλ, από έναν πολύ ενδιαφέροντα σκηνοθέτη, τον Βραζιλιάνο Καρίμ Αϊνούζ, ο οποίος μπορεί να παρουσιάσει κάτι μη φανταστικό και να αποφύγει το ρίσκο που πήρε ο άτυχος Τζάστιν Τσάντουικ στην «Αλλη Ερωμένη του Βασιλιά» (2008), ασχολούμενος με τις φιλόδοξες αδελφές Αννα και Μαίρη Μπολέιν –Σκάρλετ Γιόχανσον και Νάταλι Πόρτμαν– να συναγωνίζονται για την καρδιά του ασυγκράτητου Ερρίκου Η’ (Ερικ Μπάνα), που του βγήκε και λίγο χαζός.

«May December»

Η Τζούλιαν Μουρ πρωταγωνιστεί στο συναρπαστικό ερωτικό δράμα του Τοντ Χέινς για ένα διάσημο ζευγάρι, την Γκρέισι Αθερτον-Γιου και τον πολύ νεότερο σύζυγό της (τον υποδύεται ο κορεο-αμερικανός τηλεοπτικός ηθοποιός Τσαρλς Μέλτον), των οποίων η σχέση είχε ταράξει τα νερά εξαιτίας των δημοσιευμάτων σε σκανδαλοθηρικά ταμπλόιντ χρόνια πριν.

Μια ηθοποιός (Νάταλι Πόρτμαν) που πρόκειται να παίξει τον χαρακτήρα της Μουρ σε μια ταινία για το ζευγάρι ταξιδεύει στο Μέιν για να κάνει έρευνα και να τη γνωρίσει από κοντά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τους αναστατώσει, καθώς αναγκάζονται να ξαναζήσουν το περιβόητο ρομάντζο τους.

«The Zone of Interest»

Οποιοδήποτε έργο του Τζόναθαν Γκλέιζερ αποτελεί σημαντικό γεγονός. Η τελευταία ταινία του, «The Zone of Interest», είναι μόλις η τέταρτη που έχει γυρίσει και η πρώτη από τότε που το εκπληκτικό «Κάτω από το Δέρμα» είχε προκαλέσει αίσθηση στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2013.

Το υλικό του Γκλέιζερ αυτή τη φορά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μάρτιν Εϊμις από το 2014, για έναν διοικητή του Αουσβιτς (Κρίστιαν Φρίντελ) και τη σύζυγό του (Σάντρα Χίλερ), η οποία τραβάει την προσοχή ενός αξιωματικού που τους επισκέπτεται.

«Occupied City»

Ο Στιβ ΜακΚουίν επιστρέφει με το πρώτο του ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, ένα απίστευτα μεγάλο –τετράωρο– έργο για τη μοίρα του Αμστερνταμ εν καιρώ πολέμου υπό τη ναζιστική κυριαρχία. Η σύζυγος του ΜακΚουίν, η ολλανδή ιστορικός και κινηματογραφίστρια Μπιάνκα Στίγκτερ, έγραψε το εικονογραφημένο ιστορικό βιβλίο «Atlas van een Bezette Stad: Amsterdam 1940-1945» («Ατλας Mιας Kατεχόμενης Pόλης: Αμστερνταμ 1940-1945»), στο οποίο βασίστηκε το ντοκιμαντέρ. Είναι η πρώτη συμμετοχή του ΜακΚουίν στις Κάννες μετά το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, «Hunger» (2008).

«Indiana Jones and the Dial of Destiny»

Η πέμπτη και (σίγουρα) η τελευταία ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς, με το εκπληκτικό μπάτζετ των 300 εκατ. δολαρίων, θα φέρει τον 80χρονο Χάρισον Φορντ στα σκαλιά του Palais στις 18 Μαΐου. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν ενδιαφέρθηκε για τη σκηνοθεσία, οπότε την ανέλαβε ο Τζέιμς Μάνγκολντ («Γούλβεριν», «Το Kορίτσι που Aφησα Πίσω μου», 1999, «Walk the Line», 2005, «Λόγκαν», 2017).

Διαδραματίζεται στην αυγή της διαστημικής εποχής, με τον Ιντιάνα Τζόουνς να ανακαλύπτει έντρομος ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ στρατολογεί πρώην Ναζί, δίνοντάς τους το προβάδισμα. Πλάι στον Χάρισον Φορντ, η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ υποδύεται την έξυπνη και εκκεντρική βαφτιστήρα του Ιντιάνα Τζόουνς.

«Killers of the Flower Moon»

Μάρτιν Σκορσέζε. Λεονάρντο ντι Κάπριο. Ρόμπερτ ντε Νίρο. Είναι πραγματικά περίεργο το γεγονός ότι αυτή η καταπληκτική τριάδα δεν έχει συνεργαστεί ποτέ πριν στο παρελθόν· ωστόσο, οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνίστησαν στις «Αγεφύρωτες Σχέσεις» («This Boy’s Life», 1993) του Μάικλ Κέιτον Τζόουνς.

Με διάρκεια σχεδόν τρισήμισι ώρες –μόλις τρία λεπτά πιο σύντομη από τον «Ιρλανδό»–, η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν. Διαδραματίζεται στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920 και εξιστορεί πραγματικά εγκλήματα, τις δολοφονίες μελών της φυλής Οσάζ μετά την ανακάλυψη πετρελαίου στη γη τους. Οι φόνοι τράβηξαν την προσοχή του τότε νεοσύστατου FBI, το οποίο κατά την έρευνά του ανακάλυψε μια σκοτεινή συνωμοσία.

«Strange Way of Life»

Και τώρα κάτι σύντομο, μόλις 30 λεπτών, όπως ειπώθηκε. Η δεύτερη αγγλόφωνη μικρού μήκους ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ –μετά την «Ανθρώπινη Φωνή» (2020) με την Τίλντα Σουίντον– είναι γυρισμένη στην έρημο στη νότια Ισπανία. Οι Ιθαν Χοκ και Πέδρο Πασκάλ υποδύονται έναν σερίφη και τον επί χρόνια εραστή του, προκαλώντας στιγμιαίες συγκρίσεις με το «Brokeback Mountain». Σχεδόν τίποτε άλλο δεν είναι γνωστό, αλλά πρόκειται για Αλμοδόβαρ και αυτό αρκεί.

«Last Summer»

Στο διαγωνιστικό μέρος για τον Χρυσό Φοίνικα συμμετέχουν έξι ταινίες τις οποίες υπογράφουν γυναίκες σκηνοθέτες – αριθμός ρεκόρ: από την Ιταλία το «Happy as Lazzaro»της Αλίτσε Ρόρβατσερ, από την Τυνησία το ντοκιμαντέρ «Olfa’s Daughters» της Καουθέρ Μπιν Χάνιε, από την Αυστρία το αγγλόφωνο «Club Zero» της Τζέσικα Χάουσνερ, από τη Γαλλία το «Anatomy of a Fall» της Ζυστίν Τριέτ και το «Banel & Adama», η πρώτη ταινία της Γαλλοσενεγαλέζας Ραματά-Τουλαγιέ Σι.

Αλλά η αληθινή βετεράνος είναι η 74χρονη Κατρίν Μπρεγιά, η οποία προ καιρού τόλμησε, μεταξύ άλλων, να εναντιωθεί στο #MeToo και να δηλώσει ότι η πτώση του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν είναι «απώλεια» για το ευρωπαϊκό σινεμά. Το ερωτικό της δράμα «Last Summer» για τη σχέση μιας μητέρας (Λεά Ντρακέρ) με τον έφηβο θετό γιο της (Σαμιουέλ Κιρσέρ) είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις.

«The Idol»

Ο Weeknd, όπως είναι πιο γνωστός ο καναδός τραγουδιστής Εϊμπελ Μακόνεν Τεσφαγιέ –το πρόσφατο άλμπουμ του, «After Hours», έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 δισ. hits σε audio και βίντεο κανάλια– έκανε μια στροφή στην καριέρα του για να συνεργαστεί με τον Σαμ Λέβινσον, δημιουργό της σειράς του HBO «Euphoria», για την παραγωγή της σειράς «The Idol», επίσης του HBO, που θα παρουσιαστεί εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ Καννών.

Ο Weeknd συνυπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί στο πλευρό της Λίλι-Ροουζ Ντεπ, η οποία υποδύεται την Τζόσλιν, μια φιλόδοξη ποπ σταρ. Η σειρά ακολουθεί την πορεία της Τζόσλιν, η οποία ακυρώνει την περιοδεία της μετά από νευρικό κλονισμό και μπλέκει με τον αινιγματικό ιδιοκτήτη ενός κλαμπ του Λος Αντζελες, γκουρού αυτοβοήθειας και μέλος μιας μυστικής αίρεσης.

Αρχικά τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει η Εϊμι Σέιμετζ, οι φήμες όμως λένε ότι η προσέγγισή της ήταν πολύ «γυναικεία» για τα γούστα του Weeknd, οπότε απολύθηκε και στη θέση της ήρθε ο Λέβινσον. «Τα μαχαίρια ακονίζονται καθώς μιλάμε» γράφει στην Telegraph ο Τιμ Ρόμπι, αν και, προσθέτει, δεν είναι ακόμα σαφές πόσα επεισόδια θα προβληθούν.

