Επίθεση από το μέλλον: Ουκρανικά ρομπότ απώθησαν ισχυρές ρωσικές δυνάμεις

Η Ουκρανία επιτέθηκε για πρώτη φορά αποκλειστικά με ρομπότ, απωθώντας μεγάλη ρωσική δύναμη στο Χάρκοβο.

Οι δυνάμεις του Κιέβου χρησιμοποίησαν δεκάδες τηλεκατευθυνόμενα οχήματα με πολυβόλα καθώς και drones-καμικάζι στην επιδρομή κοντά στην ουκρανική πόλη Λίπτσι, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επίθεση σημειώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν επίσης εναέρια επιτήρηση και drones ναρκοθέτησης, όπως ανέφερε η Telegraph.

Ο Βολοντίμιρ Ντεχτιάροφ, εκπρόσωπος της ουκρανικής ταξιαρχίας Khartiia, δήλωσε: «Μιλάμε για δεκάδες μονάδες ρομποτικού και μη επανδρωμένου εξοπλισμού ταυτόχρονα σε ένα μικρό τμήμα του μετώπου».

Καθώς το Κίεβο αγωνίζεται να ξεπεράσει τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, οι ένοπλες δυνάμεις του χρησιμοποιούν συχνά ρομπότ στο πεδίο των μαχών, αλλά μέχρι τώρα αυτό γινόταν σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων.

Σε ορισμένες περιοχές του μετώπου, οι Ρώσοι είναι τριπλάσιοι από τους Ουκρανούς.

Η Ουκρανία είναι γνωστό ότι έχει αναπτύξει οχήματα με ρομποτικά πολυβόλα, νάρκες και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, που ελαχιστοποιούν την ανθρώπινη εμπλοκή στο πεδίο της μάχης.

Η 13η ταξιαρχία είναι υπεύθυνη για την υπεράσπιση ενός τμήματος περίπου οκτώ χιλιομέτρων κοντά στο Ιλίμποκε, μια πόλη που ελέγχεται από τη Ρωσία στην περιοχή του Χαρκόβου, περίπου οκτώ χιλιόμετρα νότια των συνόρων.

Η Ρωσία έχει τέσσερα συντάγματα τα οποία προσπαθούν να προωθηθούν στην περιοχή, που σημαίνει ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει περίπου 6.000 στρατιώτες με μόλις 2.000 άνδρες.

Ο Ντεχτιάροφ είπε ότι η επίθεση ήταν επιτυχής, αν και η Telegraph δεν μπορούσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα λεγόμενά του.

Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το ουκρανικό Σώμα, έδειξαν πιλότους να χειρίζονται μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους (UGV) και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) μέσα από ένα κέντρο διοίκησης.

Στις οθόνες εικονιζόταν το πεδίο της μάχης από κάμερες τοποθετημένες στα drones και στα ρομποτικά οχήματα εδάφους, δίνοντας εικόνα ζωντανά σε όσους βρίσκονταν στο κέντρο διοίκησης.

Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν χειριστήρια, που μοιάζουν με αυτά στις κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, για να κατευθύνουν τα drones και τα UGV εναντίον των Ρώσων.

Τα UGV, τα οποία συνήθως μοιάζουν με μίνι τανκς με πολυβόλα, επιτίθενται κατά μέτωπο, ενώ drones-καμικάζι φορτωμένα με εκρηκτικά, πέφτουν πάνω στους ρώσους στρατιώτες από τον ουρανό.

