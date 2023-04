Επιγραφικό Μουσείο: Διήμερο Συμπόσιο προς τιμή του καθηγητή John S. Traill

| Επιγραφικό Μουσείο

Το Συμπόσιο θα λάβει χώρα στο κτίριο του Επιγραφικού Μουσείου στην οδό Τοσίτσα 1, την Παρασκευή και Σάββατο 28 & 29 Απριλίου. Δείτε παρακάτω το αναλυτικόπρόγραμμα της εκδήλωσης.

Παρασκευή (28.4.23)

Πρωινή Συνεδρία

9.45-10.00 Χαιρετισμοί

10.00-10.15 Αθ. Αλ. Θέμος – Α. Π. Ματθαίου, Προσφώνησις προς τον καθ. J. S. Traill

10.15-10.30 J. S. Traill, Αντιφώνησις

10.30-10.55 Γιώργος Σταϊνχάουερ, Η χώρα της Αττικής τον 4ο αἰ. π.Χ.

11.00-11.25 S. D. Lambert, Inscriptions of the Attic Demes on AIO: some preliminary results of work in progress

11.30-11.55 Αννα Μαρία Θεοχαράκη – Λήδα Κωστάκη, Δύο ψηφιακά προγράμματα τοπογραφίας: οι αρχαιότητες των Αθηνών· οι Karten von Attika

12.00-12.30 Διάλειμμα

12.30-12.55 K. Takeuchi, Athens and Apollo Pythios: A New Edition of SEG XXI 469

13.00-13.25 R. Pitt, New, old, impossible and improbable Athenian names in the manuscripts of early travelers

13.30-13.55 Φωτεινή Ζαφειροπούλου – Γεωργία E. Μαλούχου, Ενεπίγραφα όστρακα από τις ανασκαφές νοτίως της Ακροπόλεως (1955-1960)

Απογευματινή Συνεδρία

17.00-17.25 K. Clinton, The Group [τ]ους πολλούς in Agora I 7538

17.30-17.55 Μ. K. Langdon, Additions to the Attic Onomasticon

18.00-18.25 J. ΜcK. Camp II, Epigraphical Evidence for the Leokoreion

18.30-19.00 Διάλειμμα

19.00-19.25 Adele Scafuro, The bouleutic lists, their dēmosioi, and John Traill

19.30-19.55 Ν. Παπαζαρκάδας, Αδημοσίευτο θραύσμα καταλόγου ονομάτων

20.00-20.25 Α. Π. Ματθαίου, Η χρονολόγησις του β ́ ψηφίσματος του Καλλίου (IG I3 52 B)

Σάββατο (29.4.23)

Πρωινή Συνεδρία

9.30-9.55 Μαρία Στάθη – Α. Μπούφαλης, Νέες ἐπιγραφικές μαρτυρίες από τη Λαυρεωτική

10.00-10.25 Ανδρονίκη Κ. Μακρή, Ερμαική στήλη από τον δήμο της Περγασής

10.30-10.55 Ελένη Π. Ζαββού, Εκ του Επιγραφικού Μουσείου

11.00-11.25 Γ. Πάλλης, Οι μετέπειτα ζωές των Αττικών επιγραφών

11.30-12.00 Διάλειμμα

12.00-12.25 Κατερίνα Πέτρου – Στέλλα Ραυτοπούλου – Αθ. Αλ. Θέμος, Ιερός νόμος από τα Καλύβια Θορικού

12.30-12.55 Ανθή Ντόβα, Παρατηρήσεις στην τοπογραφία και την αρχαιολογία των δήμων στην ΝΔ πλευρα του Υμηττού

13.00-13.25 Μαρία Πλάτωνος – Ελένη Ασημάκου, Νέο τμήμα του καταλόγου των πωλητών του 402/1 π.Χ.

13.30-13.55 Δ. Σούρλας, Δύο νέα θραύσματα καταλόγων στρατηγών

14.00-14.15 Καταληκτήριες παρατηρήσεις

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News