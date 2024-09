Μητσοτάκης-Ερντογάν και το άνοιγμα της δύσκολης συζήτησης για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Εντολή διερεύνησης κοινού εδάφους διαλόγου σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης έδωσαν –κατά δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη– ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν, στην έβδομη συνάντησή τους τους τελευταίους μήνες, αυτή τη φορά στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Παρόντες στη συνάντηση της Νέας Υόρκης (κάτω η σχετική ανάρτηση της τουρκικής Προεδρίας) ήταν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών (Γεραπετρίτης και Φιντάν) και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών (Αννα Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, αντίστοιχα).

