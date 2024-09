Kινούμενα billboard στους δρόμους της Νέας Υόρκης με τον Ερντογάν – Στο «Σπίτι της Τουρκίας» ο νέος πρόεδρος του Ιράν

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη με αφορμή τις εργασίες της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν σκέφτηκε να «διαφημίσει» στο αμερικανικό –και όχι μόνο– ακροατήριο τo όραμά του για το δικής του έμπνευσης παγκόσμιο σύστημα, «για όλους», όπως χαρακτηριστικά το περιγράφει. Και ο τρόπος που επελέγη, ήταν κινούμενα billboard στους δρόμους της αμερικανικής μεγαλούπολης (δείτε το βίντεο κάτω).

Βασικό σύνθημα μεταξύ των μηνυμάτων (motto) που προβάλλονταν μέσω ψηφιακής οθόνης στους δρόμους της Νέας Υόρκης, η ανάγκη μεταρρύθμισης του ΟΗΕ «πέρα και πάνω από τους “5”», εννοώντας τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού και την εξουσία που τους δίνει το δικαίωμα βέτο που διαθέτουν. Ενα σύνθημα («The world is bigger than five») που είχε πρωτοεισαγάγει στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση το 2013, αναπτύσσοντας από τότε τις φιλοδοξίες της Τουρκίας για έναν αναβαθμισμένο ρόλο ως περιφερειακή δύναμη.

Ενδεικτικά μερικά από τα τουρκικά motto που κυκλοφορούσαν στη Νέα Υόρκη:

Beyond Five: Building a Global System for Everyone, A Global System Beyond Five: A Fairer Future for Everyone, A Reformed UN for a Fairer World,Türkiye: A Partner in Humanitarian Aid and Sustainable Development, For a Fair World, Together in Every Step και Building Bridges of Humanity for a Better Tomorrow.

Η υποδοχή στον Μασούντ Πεζεσκιάν

Λίγες ώρες πριν από τη νέα του συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε στο «Σπίτι της Τουρκίας» τον ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης ήταν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ιράν και βεβαίως οι ισραηλινές επιθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη και τον Λίβανο.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ της Τουρκίας και του Ιράν αντανακλούσαν πάντα θετικά στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και ότι στη νέα περίοδο θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες συνεργασίας σύμφωνα με τα συμφέροντα των δύο χωρών και ότι πιστεύει ότι οι σχέσεις θα αναπτυχθούν και θα προωθηθούν σε κάθε τομέα».

Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι «είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα που εξυπηρετούν την ειρήνη απέναντι στην επιθετικότητα του Ισραήλ που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να υψώσει περισσότερο τη φωνή της με βάση το Διεθνές Δίκαιο, της διπλωματίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό η βία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και το Λίβανο».

Παράλληλα, πρόσθεσε, «η Τουρκία συνεχίζει να αυξάνει τις προσπάθειές της για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στα παλαιστινιακά εδάφη, ιδίως στη Γάζα, όπου λαμβάνουν χώρα ισραηλινές σφαγές».

Οι σχέσεις της Τουρκίας με το γειτονικό του Ιράν χαρακτηρίζονται από περιφερειακό ανταγωνισμό, αλλά και μία επιβεβλημένη από τις γεωπολιτικές συνθήκες συνεργασία. Η Τεχεράνη αντιτίθεται στα σχέδια της Αγκυρας για δημιουργία του λεγόμενου διαδρόμου του Ζανγκεζούρ που θα περνάει κατά μήκος των ιρανικών συνόρων, εντός του εδάφους της Αρμενίας και θα ενώνει την Τουρκία με το Αζερμπαϊτζάν και τις τουρκογενείς χώρες της Κεντρικής Ασίας. Η Τουρκία από την πλευρά της δεν κρύβει την ενόχλησή της για τις στενές σχέσεις του Ιράν με την κουρδική παράταξη της Πατριωτικής Ενωσης του Κουρδιστάν του Μπαφέλ Ταλαμπανί, με έδρα την πόλη Σουλεϊμανίγια του Βορείου Ιράκ. Οι δύο χώρες στηρίζουν ωστόσο της Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας και έχουν κοινή στάση έναντι του Ισραήλ. Οι δύο γειτονικές χώρες έχουν επίσης αναπτυγμένες εμπορικές σχέσεις, ο όγκος των οποίων αγγίζει τα 6 δισ. δολάρια.

