Ενοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια η οπλουργός της ταινίας «Rust»

Ενοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκε η υπεύθυνη υπάλληλος για τα όπλα στην ταινία «Rust» Χάνα Γκουτιέρες Ριντ: το δικαστήριο της Σάντα Φε έκρινε πως έβαλε αληθινές σφαίρες στο όπλο με το οποίο ο Αλεκ Μπάλντουιν τραυμάτισε θανάσιμα στα γυρίσματα του φιλμ τη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, πριν από δυόμισι χρόνια στην πολιτεία του Νέου Μεξικού.

Οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ετυμηγορία τους μετά από τρεις ώρες διαβουλεύσεων και μετά από δύο εβδομάδες καταθέσεων σχετικά με τα κενά ασφαλείας στα γυρίσματα της ταινίας.

Η Χάνα Γκουτιέρες Ριντ είναι αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης μέχρι και 18 μηνών. Μετά την ανακοίνωση της ποινής της, οι εισαγγελείς ζήτησαν να τεθεί υπό κράτηση με τους δικηγόρους της να απαντούν πως θα ασκήσουν έφεση.

