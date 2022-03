Ενα χρόνο μετά το «έμφραγμα» στο Σουέζ, φορτηγό πλοίο της ίδιας εταιρείας προσάραξε στη Βαλτιμόρη

Πριν από ένα χρόνο, το γιγαντιαίο φορτηγό πλοίο «Ever Given» κόλλησε για μία εβδομάδα στη Διώρυγα του Σουέζ, προκαλώντας έμφραγμα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα και ελλείψεις στην αγορά.

Την Κυριακή, το «ξαδελφάκι του», πλοίο εμπορευματοκιβωτίων «Ever Forward», που ανήκει και αυτό στην Evergreen Marine της Ταϊβάν, κόλλησε στον Κόλπο Τσέσαπικ, έξω από τη Βαλτιμόρη, και ενώ κατευθυνόταν προς το Νόρφολκ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι δεν γνώριζε γιατί κόλλησε το πλοίο, μήκους 334 μέτρων, ενώ δεν υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί.

Τουλάχιστον αυτή τη φορά, το πλοίο δεν εμποδίζει άλλα να φτάσουν στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, απλώς τα υποχρεώνει να πλέουν με μειωμένη ταχύτητα.

Οι αμερικανικές αρχές επιχειρούν να ξεκολλήσουν το «Ever Forward», αλλά παραμένει άγνωστο το πότε θα τα καταφέρουν.

Το πλοίο χρειάζεται βάθος τουλάχιστον 13 μέτρων για να πλεύσει, αλλά κόλλησε σε βάθος 7,5 μέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, από τις 23 έως τις 29 Μαρτίου, το «Ever Given» είχε αποκλείσει 400 πλοία από το να διασχίσουν τη Διώρυγα του Σουέζ, προκαλώντας απώλειες 6-10 δισ. δολαρίων την ημέρα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Για την αποκόλληση του πλοίου, που ζύγιζε 220.00 τόνους, χρειάστηκε να απομακρύνουν 30.000 κυβικά μέτρα άμμου με τη βοήθεια 13 ρυμουλκών και της παλίρροιας.

Massive container ship #EVERFORWARD has run aground in the Chesapeake Bay.

Yes, same operator as #EVERGIVEN.

Yes, almost exactly a year later. 1/ pic.twitter.com/z4rCjGSbzR

— John Scott-Railton (@jsrailton) March 14, 2022