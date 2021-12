Εκκληση του Μακρόν στους (νεαρούς) Γάλλους να κάνουν τεστ πριν τα ρεβεγιόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους «να φροντίσουν ο ένας τον άλλον», κυρίως κάνοντας τεστ πριν συναντηθούν με τους δικούς τους για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

«Καλές γιορτές σε όλους! Σε όσους θα έχουν την χαρά να βρεθούν με την οικογένειά τους για Χριστούγεννα: τα βασικά μέτρα προστασίας (μάσκα, αποστάσεις), προληπτικό τεστ για ασφάλεια, και, σε περίπτωση συμπτωμάτων, απομόνωση και γνωστοποίηση. Σε όσους εργάζονται για να μας φροντίσουν, να μας προστατέψουν: ευχαριστώ. Ας φροντίσουμε ο ένας τον άλλον», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Bonnes fêtes à tous !

À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2021