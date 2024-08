Μπλίνκεν: Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση για εκεχειρία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι στηρίζει την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο Aντονι Μπλίνκεν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους που διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε σε δημοσιογράφους πως η Χαμάς «είναι υποχρεωμένη» να αποδεχθεί κι εκείνη τη συμβιβαστική πρόταση.

Το γραφείο του Νετανιάχου αναφέρθηκε στη συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού με τον αμερικανό ΥΠΕΞ μέσω μιας εξίσου λιτής δήλωσης.

Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στην παρούσα αμερικανική πρόταση για την απελευθέρωση των ομήρων μας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες για την ασφάλεια του Ισραήλ».

