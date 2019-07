Απάντηση στον Ερντογάν με τετραμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον

Με μια συνάντηση σε διπλωματικό επίπεδο το μεσημέρι της Πέμπτης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ δόθηκε η συνέχεια στην Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που είχε πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις 20 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύνοδο του Μαρτίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε εκφράσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στον «τριμερή μηχανισμό», υπογραμμίζοντας παράλληλα την σημασία που έχει η περαιτέρω επέκταση αυτής της συνεργασίας.

Στη σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται ότι «οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τη σημασία της οικονομικής δέσμευσης στο πλαίσιο της κοινής μας δέσμευσης για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Ειδικότερα, τα τέσσερα μέρη συζήτησαν τη χρήση των διαθέσιμων «οικονομικών εργαλείων» που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση όλου του φάσματος των οικονομικών προκλήσεων, δίνοντας μάλιστα έμφαση στη οικονομική διάσταση του τομέα της εθνικής ασφαλείας.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των μερών του τριμερούς σχήματος και να διερευνήσουν τις δυνατότητες για τη περαιτέρω επέκταση αυτής της συνεργασίας.

Oικοδέσποινα της συνάντησης ήταν η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για οικονομικές και επιχειρηματικές υποθέσεις, Μανίσα Σινγκ.

Next step in turning the 3+1 into a true quadrilateral partnership. Joint Statement on the First Economic Dialogue Between the United States and Trilateral Partners Republic of Cyprus, Greece, and Israel. Next: pass #EastMedAct https://t.co/MJEgd8OsTK

— HellenicLeaders (@HellenicLeaders) July 26, 2019