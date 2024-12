Αντέχει ακόμη! Ο ΜακΚάρτνεϊ σε μαραθώνια συναυλία στο Παρίσι

«Τι σου είναι η περιβόητη μανία για τους Beatles!…» αναρωτήθηκε θαυμάζοντας η Corriere della Sera από το Παρίσι των οξυμένων προβλημάτων διακυβέρνησης. Και σαν να της απάντησε κάποια φωνή που υψώθηκε από το πλήθος που πήγε στη γαλλική πρωτεύουσα για να δει τη συναυλία του 82χρονου Πολ ΜακΚάρτνεϊ: «Είναι μία ιδιαίτερη κατάσταση του νου, ακατανόητη για όσους δεν τη έχουν ζήσει».

Ο χαλκέντερος ποπ σταρ έπαιξε περίπου τρεις ώρες εκεί, την ώρα που στη Βουλή έπεφτε με πάταγο η τελευταία κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, αλλά θα δώσει και άλλες συναυλίες στην Ευρώπη, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ – «άγνωστο όμως παραμένει αν θα εμφανιστεί και στην Ιταλία, ενδεχομένως το 2025» γκρίνιαξε αδημονώντας ο ιταλός ρεπόρτερ προτού δώσει την ανταπόκριση.

«Για τη μανία των Beatles μάλλον έπρεπε να ρωτήσουμε τον κύριο που φορώντας τη στολή του άλμπουμ ‘‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’’ ξόδεψε 500 ευρώ για να φέρει πρώτη φορά τον γιο του σε συναυλία του ΜακΚάρτνεϊ». Λεφτά, λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχουν. Εξάλλου «το κοινό της συναυλίας δεν ήταν μόνο οι νοσταλγοί, αλλά και πολλοί millennials που έχουν έρθει σε παρέες για να ανακαλύψουν ποιος και τι άλλαξε τη μουσική, τη νεανική κουλτούρα και την κοινωνία στις αρχές της δεκαετίας του ‘60».

Κατά το ρεπορτάζ, ο ΜακΜάρτνεϊ επί σκηνής δεν συνηθίζει να κάνει τρέλες, όπως ο συνομήλικός του Μικ Τζάγκερ των Rolling Stones, ωστόσο «αντέχει να παίζει σαν σε μαραθώνιο». Ετσι έπαιξε παλιές και νέες συνθέσεις ο ΜακΚάρτνεϊ, και των Beatles και των Wings και πιο πρόσφατες δικές του, της σόλο καριέρας του, την οποία ο ρεπόρτερ χαρακτήρισε «τη λιγότερο εμπνευσμένη». Μεταξύ άλλων ακούστηκαν τα κλασικά τραγούδια «Let It Be» και «Hey Jude», όχι όμως και το «Back in the USSR».

Αυτό το τελευταίο, καίτοι υπήρξε «από τους ακρογωνιαίους λίθους της ιστορίας του, ο ΜακΚάρτνεϊ επέλεξε να μην το παίξει». Γιατί άραγε; Οχι επειδή Σοβιετική Ενωση δεν υπάρχει πια, αλλά διότι «η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία». Και, προς αποφυγήν τυχόν παρεξηγήσεων από τίποτα αδαείς κάτω στο κοινό, ο ΜακΚάρτνεϊ «έβαλε τη σημαία του Κιέβου κυματίζει στη γιγαντοοθόνη πριν από το σόου». Τη σημαία της Ουκρανίας, δηλαδή.

Στο καθαρά μουσικό μέρος αυτού του σόου, λοιπόν, ο ΜακΚάρτνεϊ έπαιξε διάφορα όργανα. «Επαιξε τα πάντα, από μπάσο μέχρι κιθάρα και από μπάντζο μέχρι πιάνο κεκοσμημένο με ψυχεδελικά σχέδια». Και στο συναισθηματικό μέρος, «δεν ξέχασε τους συνοδοιπόρους του στη ζωή, τη νυν σύζυγό του Νάνσι, που την αποκάλεσε από μικροφώνου ‘‘υπέροχη γυναίκα, η οποία βρίσκεται εδώ απόψε’’ και της αφιέρωσε το ‘‘My Valentine’’ μαζί με μία καρδούλα φτιαγμένη με τα δάχτυλα των χεριών του λες και ήταν βίντεο στο TikTok».

Φυσικά, δεν ξέχασε και τα υπόλοιπα «σκαθάρια» ο ΜακΚάρτνεϊ. Χαρακτήρισε «αδελφό του» τον αείμνηστο Τζορτζ Χάρισον, «ο οποίος του είχε χαρίσει ένα γιουκαλίλι». Εδειξε και τον Τζον Λένον στη γιγαντοοθόνη, σε ένα απόσπασμα από παλιά συναυλία των Beatles.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News