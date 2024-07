Αμβούργο: Εφοδος της αστυνομίας στο «μπλε τζαμί των μουλάδων»

Εκτός νόμου, ως «φυλάκιο του καθεστώτος της Τεχεράνης» και «εστία ισλαμιστικού εξτρεμισμού», τέθηκε το Ισλαμικό Κέντρο Αμβούργου (ΙΖΗ), με απόφαση του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών.

Ως αντίδραση, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον γερμανό πρεσβευτή στην Τεχεράνη για εξηγήσεις.

Επειτα από έρευνες μηνών, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι το Ισλαμικό Κέντρο προπαγανδίζει ισλαμιστικές και ολοκληρωτικές ιδέες διακυβέρνησης, αντισημιτικές απόψεις και μίσος προς το Ισραήλ, ενώ υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία έχει ήδη απαγορευτεί στην Γερμανία.

Το «Μπλε Τζαμί» στο Αμβούργο, το οποίο υπάγεται στο Ισλαμικό Κέντρο, θεωρείται εδώ και καιρό ως «το μακρύ χέρι των μουλάδων» στην Ευρώπη και, όπως επισημαίνεται στο «διάταγμα απαγόρευσης» που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, «στρέφεται κατά της συνταγματικής τάξης και της ιδέας της διεθνούς κατανόησης».

Οι δραστηριότητες του ΙΖΗ και των υποοργανώσεών του απαγορεύονται πλέον πλήρως -ανάμεσά τους η Ισλαμική Ενωση Βαυαρίας και το Κέντρο Ισλαμικού Πολιτισμού στη Φρανκφούρτη.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης, ειδικές μονάδες της αστυνομίας διεξήγαγαν έρευνα στο Ισλαμικό Κέντρο και σε άλλα 50 κτίρια στο Αμβούργο, στο Βερολίνο, στη Βρέμη, στην Κάτω Σαξονία, στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, στην Εσση και στη Βαυαρία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία του Ισλαμικού Κέντρου, στα οποία περιλαμβάνεται και το «μπλε τζαμί» στο Αμβούργο. Οταν οριστικοποιηθεί η απαγόρευση του ΙΖΗ, το κτίριο θα καταστεί ομοσπονδιακή περιουσία και η τύχη του θα κριθεί σε συνεργασία με την κρατιδιακή κυβέρνηση του Αμβούργου. Στο μεταξύ, το κτίριο φυλάσσεται από την αστυνομία.

Η απαγόρευση ήταν αναμενόμενη, καθώς το ΙΖΗ, το οποίο ιδρύθηκε το 1953 από ιρανούς μετανάστες, βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος.

Στην τρέχουσα ετήσια έκθεσή της μάλιστα το περιγράφει ως «σημαντικό κέντρο της προπαγάνδας του Ιράν στην Ευρώπη», ενώ ο επικεφαλής του, Μοχάμαντ Μοφατέχ, χαρακτηρίζεται ως «έμπειρος, καλά εκπαιδευμένος εκπρόσωπος του σημερινού καθεστώτος στην Τεχεράνη».

Germany has banned the Islamic Center Hamburg (IZH) and currently taking action against the associated Blue Mosque in Hamburg.

It’s considered extremist and an arm of lslamic regime in Germany. pic.twitter.com/8qqXWPyBgT

— Azat (@AzatAlsalim) July 24, 2024