Αλμα στα ουράνια: Ο Καραλής πέρασε τα έξι μέτρα στο επί κοντώ!

Λίγες ημέρες μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος Ελληνας ο οποίος πέρασε το φράγμα των έξι μέτρων στο άλμα επί κοντώ.

Το σπουδαίο ρεκόρ του Καραλή σημειώθηκε στην τρίτη του προσπάθεια στο μίτινγκ του στίβου στο πλαίσιο του Diamond League, που έγινε την Κυριακή στη Σιλεσία της Πολωνίας.

Ο Καραλής είχε περάσει με την πρώτη προσπάθεια διαδοχικά τα 5,62 μ., 5,72 μ. και 5,82 μ.

Χρειάστηκε τη δεύτερη προσπάθεια στα 5,92 μ. ενώ στη συνέχεια πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 6 μέτρα, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση του ιπτάμενου Ολυμπιονίκη, ήταν τα 5,93 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε τον Ιούνιο στον Βόλο.

Στο ίδιο μίτινγκ, στην Πολωνία, ο Μόντο Ντουπλάντις σημείωσε νέο «εξωγήινο» παγκόσμιο ρεκόρ με 6,26, ξεπερνώντας κατά έναν πόντο -όπως συνηθίζει- το προηγούμενο ρεκόρ του από το Παρίσι.

6.26 WORLD RECORD 💥

The sky’s the limit for @mondohoss600! He soars to a new world record at the @MemorialKamili in Silesia 🤩

He extends his previous world record from @paris2024 by 1 cm! 🙌

📸 @matthewquine#DiamondLeague pic.twitter.com/6f4TMjtaWk

— World Athletics (@WorldAthletics) August 25, 2024