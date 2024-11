Αίσχη στο Μίσιγκαν: Νεοναζιστές με σβάστικες στην παράσταση «Το ημερολόγιο της Αννας Φρανκ»

Σκηνές από ένα φρικτό παρελθόν εκτυλίχθηκαν σε μία μικρή πόλη του Μίσιγκαν, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, το Σάββατο.

Κουκουλοφόροι που ανέμιζαν σημαίες των Ναζί και κράταγαν σύμβολα ομάδων υπέρ της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής, έκανε πορεία έξω από θέατρο του Χάουελ, όπου ανέβαινε η παράσταση «Το Ημερολόγιο της Αννας Φρανκ».

Τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC, εξασφάλισε βίντεο που εικονίζει τους νεοναζιστές έξω από το θέατρο, σε χώρο της American Legion (Αμερικανική Λεγεώνα, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος βετεράνων του αμερικανικού στρατού), στην πόλη των 10.000 κατοίκων.

Το έργο για τη μικρή Εβραία που κρατούσε ημερολόγιο ενώ κρυβόταν από τους Ναζί στο Αμστερνταμ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανέβασε θίασος με το όνομα Fowlerville Community Theater.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λίβινγκστον, στελέχη του οποίου κλήθηκαν στο σημείο, δεν απάντησε σε ερωτήματα του Reuters.

Η αστυνομική διεύθυνση του Χάουελ ανέφερε πως το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός της δικής της δικαιοδοσίας και δεν έχει κανένα σχόλιο. Το γραφείο του δημάρχου επίσης δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα.

Ο περιοδεύων θίασος ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως μέλη του αντιλήφθηκαν ότι έξω από το θέατρο είχαν συγκεντρωθεί νεοναζιστές κατά την πρώτη πράξη, ενημερώθηκε από τις αρχές πως η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο και ότι οι κουκουλοφόροι απομακρύνθηκαν. Ο θίασος ενημέρωσε το κοινό στο διάλειμμα για το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή τους τα μέλη του θιάσου σημείωσαν πως πρόθεσή τους είναι να αφηγηθούν την ιστορία «αληθινών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Ολοκαύτωμα» και πρόσθεσαν ότι η παρουσία νεοναζιστών έξω από την αίθουσα, «μας έδωσε μια γεύση του φόβου και της αβεβαιότητας που ένιωθαν αυτοί που κρύβονταν» από τους Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

This is what it’s coming to…Nazis at a community theater production of “The Diary of Anne Frank” in Michigan. pic.twitter.com/k52Q2W05df

— PNW Area Man (@Notalwayswrite) November 12, 2024