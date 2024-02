Αίγυπτος: Χτίζει καταυλισμό για πρόσφυγες από τη Γάζα στην έρημο Σινά

Οι αρχές της Αιγύπτου οικοδομούν έναν μεγάλο προσφυγικό καταυλισμό, που περιβάλλεται από ψηλά τείχη από μπετόν, στην έρημο του Σινά, αναμένοντας τη μαζική έξοδο Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο καταυλισμός έχει έκταση 20.700 στρεμμάτων.

Το Κάιρο προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο εξόδου εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας όταν ο στρατός του Ισραήλ αρχίσει την αναμενόμενη χερσαία επίθεση στη Ράφα, που βρίσκεται στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η WSJ, επικαλούμενη αιγύπτιους αξιωματούχους και ειδικούς, αναφέρει ότι περίπου 100.000 άνθρωποι ενδέχεται να φιλοξενηθούν σε σκηνές στον καταυλισμό, που δεν απέχει πολύ από τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Αίγυπτος διατηρεί κλειστά τα σύνορά της με τη Γάζα, καθώς δεν θέλει παλαιστίνιους πρόσφυγες στο έδαφός της. Ανοίγει το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα μόνο για την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια και για την έξοδο ορισμένων πολιτών άλλων χωρών, που φεύγουν από τον παλαιστινιακό θύλακα μετά από διπλωματικές συμφωνίες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αρχές της Αιγύπτου ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, αναπτύσσοντας στρατεύματα, τεθωρακισμένα και στήνοντας ή ενισχύοντας φράκτες για να αποτρέψουν μαζική εισροή παλαιστινίων προσφύγων.

Ο καταυλισμός οικοδομείται προληπτικά, για το ενδεχόμενο μεγάλος αριθμός Παλαιστινίων να περάσει τα σύνορα.

