Τι θα έκανες αν ήσουν στο Παρίσι;

Τα ρεπορτάζ από το φλεγόμενο ιαπωνικό αεροπλάνο έχουν επενδυθεί και με βίντεο από το εσωτερικό της καμπίνας των επιβατών. Την ώρα του μεγάλου πανικού, στο σημείο που η ζωή απέχει λίγα μέτρα από τον θάνατο, κάποιοι σήκωσαν το κινητό και κατέγραψαν τις στιγμές. Συμβαίνει και άλλες φορές, σε περιστατικά που γεννούν τρόμο. Το αεροπλάνο βυθίζεται από τρομακτικές αναταράξεις, οι επιβάτες ουρλιάζουν, αλλά κάποιοι καταφέρνουν να πάρουν βίντεο. Μετά γίνονται viral για μία ημέρα, άντε δύο.

Viral έγινε και το βίντεο από το Παρίσι που δείχνει χιλιάδες κινητά να καταγράφουν την αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου, στην Αψίδα του Θριάμβου. Τα αυθόρμητα σχόλια σημειώνουν ότι οι άνθρωποι δεν έζησαν τη στιγμή, αλλά την κατέγραψαν. Λάθος. Παραλείπεται μία σημαντική λεπτομέρεια. Στους καιρούς μας, αν δεν έχεις καταγράψει μία στιγμή στην κάμερα του κινητού, τότε είναι, στα αλήθεια, σαν να μην την έζησες. Στην εποχή των social, η συναισθηματική πληρότητα που γεννά μία στιγμή δεν ξεδιπλώνεται όταν συμβαίνει το γεγονός, αλλά όταν μπορείς να αποδείξεις ότι ήσουν εκεί. Η αυταρέσκεια, που θα ταϊστεί από τα like, τις καρδούλες και τα παλαμάκια, είναι πιο δυνατή από την ίδια την εμπειρία.

I normally don’t think much of these pictures showing people on smartphones but this video from last night in Paris is pretty wild.

pic.twitter.com/R1S005P5gM

— Sheel Mohnot (@pitdesi) January 1, 2024