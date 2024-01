Η βασίλισσα πατάτα Νευροκοπίου και άλλες ελληνικές πρωτιές

Το ακριτικό Νευροκόπι της Δράμας είναι γνωστό για τις «πολικές» θερμοκρασίες του κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς είναι το πρώτο μέρος που παγώνει στη χώρα μας, φημίζεται, όμως και για τις πεντανόστιμες πατάτες που παράγονται στο λεκανοπέδιο του Κάτω Νευροκοπίου.

Οι έλληνες καταναλωτές τις γνωρίζουν εδώ και χρόνια, τώρα όμως ήρθε η ώρα να γίνουν γνωστές και σε όλο τον κόσμο. Οπως ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Δράμας, χάρη στη νοστιμιά και την ποιότητά της, η Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου ήρθε πρώτη ανάμεσα σε πολλές άλλες από όλο τον κόσμο, στον διαγωνισμό Taste Awards 2023-2024 του οδηγού Taste Atlas για τα Καλύτερα Τρόφιμα του κόσμου στην κατηγορία «Πατάτες» με 4,39 βαθμούς. Ακολουθούν στις επόμενες θέσεις οι Papa Criolla της Κολομβίας και Yukon Gold του Καναδά με 4,37 βαθμούς, Pomme de Terre de Noirmoutier της Γαλλίας με 4,22 βαθμούς και Patata de Galicia της Ισπανίας με 4,22 βαθμούς και η Πατάτα Νάξου στην όγδοη θέση με 4,1 βαθμούς.

Εκτός από τη βαθμολογία, το συνοδευτικό κείμενο του διαγωνισμού αναφέρεται στη γεωγραφική ένδειξη, τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες και την υψηλή ποιότητα του προϊόντος. Γράφει χαρακτηριστικά:

Η πατάτα αυτή καλλιεργείται στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου και στις περιοχές Κάτω Βροντούς, Περιθωρίου, Δασωτού, Λευκογείων, Χρυσοκεφάλου, Οχυρού, Βαθυτόπου και Καταφύτου. Αυτές οι πατάτες καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή τη δεκαετία του 1920 και έκτοτε απολαμβάνουν μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των καταναλωτών λόγω της ανώτερης ποιότητάς τους. Οι πατάτες Κάτω Νευροκοπίου είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες, άμυλο και πρωτεΐνες χάρη στις εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και τα αμμώδη εδάφη. Καλλιεργούνται το καλοκαίρι για συγκομιδή τον Σεπτέμβριο, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και οι βροχοπτώσεις υψηλότερες.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η μόνη ελληνική εκπροσώπηση στον κατάλογο World Taste Atlas Awards για το 2023/2024, ο οποίος προσμετρά τις ψήφους των καταναλωτών από όλο τον κόσμο για να ξεχωρίσει τις καλύτερες παραδοσιακές κουζίνες, τα καλύτερα πιάτα και τα καλύτερα προϊόντα παγκοσμίως, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κοινού.

Η ελληνική κουζίνα κατέλαβε την τρίτη θέση στις προτιμήσεις του κοινού παγκοσμίως με βαθμολογία 4,64, με μόλις έναν πόντο λιγότερο από την ιταλική και την ιαπωνική κουζίνα, που ισοβάθμησαν με 4,65 πόντους.

Ακόμη, στη λίστα με τα καλύτερα τυριά του κόσμου, στην κατηγορία Τυριά από Αγελαδικό Γάλα με πρώτη την Parmigiano Reggiano (4,68), η Γραβιέρα Νάξου (4,64) ήρθε δεύτερη ισοβαθμώντας με δύο άλλα διάσημα φρέσκα ιταλικά τυριά, την Mozzarella di Bufala και το Stracchino di Crescenza, ενώ και το Μελίχλωρο της Λήμνου κατέλαβε την 14η θέση. Αντίστοιχα στα Τυριά από πρόβειο γάλα, η Γραβιέρα Κρήτης ήρθε έβδομη (4,48 βαθμοί) και το Καλαθάκι Λήμνου δέκατο (4,42 βαθμοί). Στη λίστα με τα Κατσικίσια, το Κρασοτύρι από την Κω κατέλαβε την τρίτη θέση (4,5 βαθμοί), το Κεφαλοτύρι την πέμπτη (4,39), το Μαστέλο Χίου την έβδομη (4,36), η Φορμαέλα Αράχωβας την όγδοη (4,33) και η Μυζήθρα την ένατη θέση (4,32), ενώ στην κατηγορία Καπνιστά το Μετσοβόνε ήρθε έκτο (4,37)

Στην κατηγορία Ζωικά Λίπη και Ελαια, σκίσαμε επίσης. Πρώτο ήρθε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη Φοινίκη Λακωνίας (4,70) από τις ποικιλίες Κορωνέικη (70%), Αθινολιά (25%) και Ασπρολιά (5%), τρίτο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα (4,65), κυρίως από τις ποικιλίες Κορωνέικη και το πολύ 5% Μαστοειδή, και πέμπτο το Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (4,6). Στα 20 καλύτερα συγκαταλέγονται επίσης τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα Ολυμπίας, Σητείας, Λακωνίας, Χανίων και Κολυμπαρίου Χανίων.

Πάντα στα Καλύτερα Τρόφιμα, στην Κατηγορία Πρωινό, η Μπουγάτσα έρχεται τέταρτη (4,58) με αναφορές στις μπουγάτσες του Ιορδάνη στα Χανιά, του Κιρκόρ στο Ηράκλειο, του Μπαντή και του Γιάννη στη Θεσσαλονίκη, και στη Θεσσαλονικιά Μπουγάτσα & Πίτσα της Ερμούπολης στη Σύρο (πάνω από τα γαλλικά κρουασάν που έρχονται έβδομα…)

Στην κατηγορία Ορεκτικά, ο Κρητικός Ντάκος είναι έβδομος (4,6) και ισοψηφεί με το Σαγανάκι, ενώ ακολουθούν στην 12η και 13η θέση το Συμιακό Γαριδάκι και τα Μηλέικα Πιταράκια (4,6) -που εμφανίζονται επίσης στην 12η θέση της κατηγορίας Καλύτερα Σνακ-, και το Τζατζίκι 16ο (4,5).

Στις Σαλάτες, ωστόσο, ο Κρητικός Ντάκος έρχεται πρώτος (4,62) και η Χωριάτικη τρίτη (4,4) ενώ στις καλύτερες Σούπες του Κόσμου, ξεχωρίζουν τα Γιουβαρλάκια στην 24η θέση (4,5).

Στις Πίτες, αλμυρές και γλυκιές, η Σφακιανόπιτα καταλαμβάνει την έβδομη θέση (4,4) και η Γαλατόπιτα την 16η (4,3) ενώ στις καλύτερες ευρωπαϊκές πίτες μπαίνει επίσης η ελληνική Κρεατόπιτα και η Τυρόπιτα.

Στα Ζυμαρικά το Γιουβέτσι είναι πέμπτο και το Παστίτσιο 11ο ενώ η Αστακομακαρονάδα βρίσκεται στην 16η θέση.

Στα Πιάτα με Λαχανικά οι Γίγαντες Πλακί λάμπουν στην τέταρτη θέση, αλλά πρώτα ανάμεσα σε πιάτα με φασόλια, και τα Γεμιστά στην όγδοη, ενώ τα τηγανητά Κολοκυθάκια καταλαμβάνουν την 25η θέση.

Στα Συνοδευτικά μπορεί να έχουμε τις καλύτερες τηγανητές πατάτες του κόσμου και αντιρρήσεις δεν δέχομαι αλλά κατοχυρώνονται στους Βέλγους. Στην 14η θέση, όμως, βρίσκουμε τη χανιώτικη Στάκα με Αβγά!

Στα Αλλαντικά ξεχωρίζει στην 22 θέση το ελληνικό Χωριάτικο Λουκάνικο με πορτοκάλι, πράσο, μάραθο ή άλλα αρωματικά. Και στα Τουρσιά η Λακέρδα καταλαμβάνει την έκτη θέση.

Οσο για τις Σάλτσες και τα Ντιπ, πρώτο πανηγυρικά αναδεικνύεται το ελληνικό Τζατζίκι, έκτο το Αβγολέμονο, στην Κοτόσουπα και στα ντολμαδάκια.

Στα 100 Καλύτερα Γλυκά του Κόσμου, τρίτα είναι τα Τρίγωνα Πανοράματος Θεσσαλονίκης, τέταρτη η Μπουγάτσα και έβδομα τα γλυκά Μηλέικα Πιταράκια, και 24ο το Γαλακτομπούρεκο. Τα Μελομακάρονα ωστόσο εμφανίζονται πέμπτα στην κατηγορία Cookies και ακολουθούν στη 10 θέση τα Αμυγδαλωτά.

Οι πρωτιές δεν σταματούν εδώ.

Καλύτεροι Ξηροί Καρποί του Κόσμου αναδεικνύονται τα Φιστίκια Αιγίνης, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Κελυφωτό Φιστίκι Φθιώτιδας. Στην Κατηγορία Πιπεριές, ο Πιπεριές Φλωρίνης είναι πέμπτες. Επίσης στην κατηγορία Μέλι, το Μέλι Ικαρίας είναι δεύτερο καλύτερο του κόσμου, όπως και το Πευκοθυμαρόμελο της Κρήτης και πέμπτο το Μέλι Βανίλια Ελάτης από το Μαίναλο.

Στα 100 Καλύτερα Πιάτα του Κόσμου, ο Κρητικός Ντάκος ήρθε 17ος (4,60). Ακολουθούν τα Παϊδάκια στην 26η θέση (4,58) αλλά στη λίστα μπαίνουν επίσης το Γιουβέτσι 64ο (4,51), ο Γύρος σε πίτα 69ος (4,50), ωστόσο έρχεται πρώτος στα Τυλιχτά, το Κοκορέτσι 79ο (4,50), το Κλέφτικο 90ο (4,49) και το Σουβλάκι σε καλαμάκι 95ο (4,48). To ελληνικό Κοκορέτσι, όμως εμφανίζεται στην πρώτη θέση της λίστας με τα Καλύτερα Πιάτα με Εντόσθια και ακολουθεί η Μαγειρίτσα στην ένατη θέση και το Φρυγαδέλι στην 23η.

Ακόμη το Αβγοτάραχο Μεσολογγίου βρίσκεται στην όγδοοη θέση της λίστας με τα καλύτερα προϊόντα από ψάρι.

Στις 100 Πόλεις και Περιοχές με το καλύτερο φαγητό, με τις ιταλικές πόλεις, Ρώμη, Μπολόνια και Νάπολη στις τρεις πρώτες θέσεις, τα Χανιά έρχονται 26α (4,57)!

Επιπλέον, στα πιο Εμβληματικά Μέρη για Φαγητό μπαίνουν στην 50η θέση τα Τρίγωνα Ελενίδη στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης και στη 52η η Μπουγάτσα του Ιορδάνη στα Χανιά αλλά και ο Κρίνος στην Αθήνα για τους διάσημους λουκουμάδες στην 57η.

Στα πιο Θρυλικά Βιβλία Μαγειρικής, στην 60η θέση, φιγουράρει το «Greece: The Cookbook» (2017) της Βέφας Αλεξιάδου, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα Ελληνικά το 2009 και ακολουθεί στην 61η το βιβλίο της Νταϊάνας Κόχυλα «The Food and Wine of Greece: More Than 300 Classic and Modern Dishes from the Mainland and Islands of Greece» (1990), ενώ στην 123η θέση είναι το βιβλίο επίσης της Κόχυλα «Ikaria: Lessons on Food, Life, and Longevity from the Greek Island Where People Forget to Die: A Mediterranean Diet Cookbook» με σύνταγές και ιστορίες από την πατρίδα της.

Και να μην το ξεχάσω: Τι κι αν ο Espresso είναι ιταλικός με στάμπα; Οι ελληνικοί Espresso Freddo και Freddo Capuccino βρέθηκαν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντιστοίχως στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων των Atlas Awards 2023 – 2024, με πρώτο τον Cuban Espresso. O Φραπέ της Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε να λείπει από το Top 35 των καφέδων του κόσμου. Κατέλαβε την όγδοη θέση, παρακαλώ.

