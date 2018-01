Πώς η Χίλαρι Κλίντον έκλεψε την παράσταση στα Grammy

Μετά τις Χρυσές Σφαίρες όπου ο ακτιβισμός και η πολιτική επισκίασαν τα κινηματογραφικά βραβεία, στην απονομή των μουσικών βραβείων Γκράμι που έγινε το βράδυ της Κυριακής μεγαλύτερη εντύπωση έκανε μια πολιτικός.

Σε μια αναπάντεχη βιντεοσκοπημένη εμφάνιση η Χίλαρι Κλίντον εμφανίστηκε να διαβάζει ένα απόσπασμα από το εκρηκτικό βιβλίο του Μάικλ Γουλφ «Φωτιά και Οργή» για τα παρασκήνια του Λευκού Οίκου στον ένα χρόνο της προεδρίας Τραμπ.

Σε ένα σατιρικό σκετς που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, ο παρουσιαστής Τζέιμς Κόρντεν είναι κριτής στις οντισιόν διαφόρων διασήμων, από τον Τζον Λέτζεντ ως τη Σερ και τον Σνουπ Ντογκ, που διαβάζουν αποσπάσματα του αμφιλεγόμενου βιβλίου υποτίθεται για να κερδίσουν ένα Γκράμι για την ερμηνεία γραπτού κειμένου.

Η Κλίντον εμφανίζεται να διαβάζει ένα απόσπασμα του βιβλίου που αναφέρεται στις συνήθειες του Τραμπ ως προς το φαγητό. «Ενας λόγος που του αρέσει να τρώει στα Μακντόναλντς: κανείς δεν ξέρει ότι θα πάει εκεί και το φαγητό έχει προμαγειρευτεί με ασφαλή τρόπο», διαβάζει η υποψήφια των δημοκρατικών.

Ο Κόρντεν της λέει ενθουσιασμένος: «Αυτό είναι, το έχεις το Γκράμι στο τσεπάκι».

Η εμφάνιση της Κλίντον δεν άρεσε καθόλου, όπως ήταν φυσικό, στην οικογένεια και σε στενούς συνεργάτες του Τραμπ.

Ο γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, έγραψε στο Twitter ότι το να «διαβάζεις ένα βιβλίο γεμάτο ψευδείς ειδήσεις στα Γκράμι μοιάζει σπουδαίο βραβείο παρηγοριάς αν έχασες την προεδρία». Πρόσθεσε ότι «όσο περισσότερο βγαίνει στην τηλεόραση η Χίλαρι, τόσο περισσότερο ο αμερικανικός λαός συνειδητοποιεί πόσο φοβερό είναι που έχει τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο».

Η Νίκι Χέιλι, η αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, έκρινε μέσω Twitter την εμφάνιση της Κλίντον λέγοντας ότι «κατέστρεψε» την τελετή.

Σε ό,τι αφορά και το μουσικό κομμάτι, ο Μπρούνο Μαρς κέρδισε το βραβείο του ;aλμπουμ της χρονιάς για το «24K Magic» αλλά και το βραβείο του τραγουδιού της χρονιάς για το «That’s What I Like».

Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνιδα αναδείχθηκε η Αλίσια Κάρα, καλύτερο ραπ άλμπουμ αναδείχθηκε το «DAMN.» του Κέντρικ Λαμάρ, καλύτερο ροκ άλμπουμ το «A Deeper Understanding» του συγκροτήματος The War on Drugs, καλύτερο ποπ άλμπουμ το «Divide» του Εντ Σίραν και καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής το «Sleep Well Beast» του συγκροτήματος The National.

Δύο βραβεία Γκράμι δόθηκαν μεταθανάτια. Το ένα στην ηθοποιό Κάρι Φίσερ για την ηχογραφημένη εκδοχή του βιβλίου της «Princess Diarist», το οποίο έχει θέμα την κινηματογραφική σειρά ταινιών του «Πολέμου των Άστρων». Το δεύτερο, για την «καλύτερη ροκ ερμηνεία», πήγε στον Λέοναρντ Κοέν, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2016, για το τραγούδι και το ομώνυμο άλμπουμ You Want it Darker, που κυκλοφόρησε τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.