Τραμπ: Απατεώνας ο Γουόλφ – Είμαι απλώς μία ιδιοφυΐα

Το βιβλίο «Fire and Fury: Inside the Trump White House», από τον Μάικλ Γουόλφ ήταν το χτύπημα που περίμεναν όλοι οι αντίπαλοι του Ντοναλντ Τραμπ για να ανοίξουν τη συζήτηση περί… διανοητικής ικανότητάς του να ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα.

Στο επίκεντρο, μετά τις απίστευτες αποκαλύψεις του βιβλίου, βρίσκεται πλέον η ψυχική υγεία του πλανητάρχη που κομπάζει για το μέγεθος του «πυρηνικού» κουμπιού του.

Ο Καρλ Μπέρνστάιν, βετεράνος της Washington Post, γνωστός για τη δουλειά του στο σκάνδαλο Γουότεργκειτ, είναι λακωνικός στο σχόλιό του: «Η ψυχική του ισορροπία, αυτό είναι στην ουσία το θέμα του του βιβλίου»!

Υπό τον Τραμπ, ο Λευκός Οίκος περιγράφεται από τον Μάικλ Γουόλφ στο «Fire and Fury» ως ένα χάος, ένα «βασίλειο» ραδιουργιών, μηχανορραφιών και προσωπικών ανταγωνισμών, με επικεφαλής έναν αδαή, εκκεντρικό, ιδιόρρυθμο, εμμονικό, γεμάτο φοβίες άνθρωπο, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι σε θέση να ηγείται της παγκόσμιας υπερδύναμης.

Ο ίδιος ο Γουολφ ισχυρίζεται ότι πήρε συνεντεύξεις από περισσότερα από 200 άτομα του περιβάλλοντος (στενού και ευρύτερου) του αμερικανού προέδρου και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληγαν ήταν κοινό: «Ολοι είπαν ότι είναι σαν παιδί» και με αυτό -εξήγησε σε συνέντευξή του στο NBC ο συγγραφέας- «εννοούν ότι έχει μία συνεχή ανάγκη για επιβράβευση». «Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν«.

Σε άλλες του δηλώσεις στο BBC ο Γουόλφ σημείωσε πως η αίσθηση που έχει προκαλέσει μέχρι τώρα το βιβλίο είναι αυτή του «γυμνού αυτοκράτορα». «Η ιστορία που λέω στο βιβλίο μου φαίνεται ότι παρουσιάζει την προεδρία του με έναν τέτοιο τρόπο που μας δείχνει ότι δεν είναι ικανός ή τουλάχιστον δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του» (δηλ. να εκτελεί τα καθήκοντά του), δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο.

Ως κύρια πηγή των διαρροών για όσα γίνονταν – γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου, εμφανίζεται ο πρώην συνεργάτης και σύμβουλος του Τραμπ – και πλέον αποπεμφθείς από τον ίδιο- Στιβ Μπάνον.

Στο στόχαστρο του Μπάνον το στενό περιβάλλον του Τραμπ: Ανάμεσά τους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον οποίο όπως λέει θα καθαρίσουν «σαν αυγό» σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο για τα πάρε – δώσε με τους Ρώσους και η Ιβάνκα Τραμπ που είναι «ηλίθια σαν τούβλο».

Στο βιβλίο όμως, περιλαμβάνονται ανάλογοι χαρακτηρισμοί και για τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον μεγιστάνα Ρούπερ Μέρντοχ να τον αποκαλεί «γα….νο ηλίθιο» εξαιτίας της μεταναστευτικής πολιτικής του και τον Τόμας Μπαράκ Τζούνιορ (δισεκατομμυριούχο, πρώην στενό συνεργάτη του Τραμπ) να εμφανίζεται να λέει ότι ο Τραμπ δεν είναι μόνο τρελός, αλλά και ηλίθιος (ο ίδιος το διέψευσε πάντως).

Το μπαράζ των αποκαλύψεων έπιασε απροετοίμαστο τον Λευκό Οίκο. Η Washington Post περιγράφει σε δημοσίευμά της: «Ενώ ο Τραμπ ήταν έξαλλος και έβριζε τις περισσότερες ώρες της ημέρας για το βιβλίο στις συναντήσεις με τους επικεφαλής του επιτελείου του, κάποιοι έψαχναν απεγνωσμένα για ένα αντίτυπο, ενώ άλλοι ούτε καν έκαναν τον κόπο να το πάρουν στα χέρια τους».

Εκτός όμως από την αδυναμία του Τραμπ να κάτσει να διαβάσει ένα ολόκληρο άρθρο και γενικότερα την κακή σχέση που έχει με το διάβασμα (σύμφωνα πάντα με το βιβλίο), αλλά και την εμμονή του (στα όρια της εξάρτησης) με την τηλεόραση, ο Γουολφ περιγράφει και κάποιες στιγμές κατά τις οποίες ο αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν να επαναλαμβάνει όσα έλεγε με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα.

Ενώ έλεγε, λέξη προς λέξη, έκφραση με έκφραση, ακριβώς τα ίδια πράγματα κάθε μισή ώρα, τώρα το κάνει πια κάθε δεκάλεπτο, σημειώνει ο συγγραφέας – δημοσιογράφος, ενώ σε μία περίπτωση δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει διαδοχικά πρόσωπα παλιών του φίλων.

H Μπάντι Λι, μάλιστα, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Γέιλ, που μίλησε με μέλη του Κογκρέσου για τους π ιθανούς κινδύνους σχετικά με τη συμπεριφορά του προέδρου, αποφάσισε ότι έχει έρθει η ώρα να μιλήσει -τόσο αυτή όσο και άλλοι ψυχίατροι και συνάδελφοί της- «καθώς ο κίνδυνος είναι πλέον άμεσος».

Με το επιχείρημα ότι ο Τραμπ εμφανίζει παραληρηματικές τάσεις, μέλη του Κογκρέσου, όπως ο δημοκρατικός Τζέιμι Ράσκιν, καλούν δημοσίως για μία εξέταση της διανοητικής κατάστασης του προέδρου.

Οι φίλοι του προέδρου ωστόσο αντιτείνουν ότι ο Τραμπ είναι τόσο πολύ έξυπνος και ιδιοφυιής σε σημείο που τον κάνει να βαριέται εύκολα. «Είναι πολύ έξυπνος, γι αυτό βαριέται εύκολα. Είναι μεγάλο ατόπημα να λέει κάποιος ότι είναι ψυχολογικά ακατάλληλος για το αξίωμά του», λέει ο Κρις Ρούντι, εκ των παλαιότερων φίλων του Τραμπ.

Ο Ρούντι, διεθύνων σύμβυολος του συντηρητικού Newsmax Media, κατηγόρησε τους επικριτές του Τραμπ ότι σηκώνουν ψηλά το θέμα της ψυσικής και πνευματικής ισορροπίας του προέδρου για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2016. «Πρόκειται για κάτι έντονα φορτισμένο πολιτικά και προσπαθούν να στρέψουν την ψυχιατρική και την επιστήμη της ψυχολογίας ως όπλο εναντίον του. Δεν έχει νόημα αυτό που κάνουν», σχολίαζει.

Στο ίδιο μήκος και το επιχείρημα που χρησιμοποιήσε ο ίδιος ο Τραμπ μέσω τους προσφιλούς του Twitter, όπου κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς και τα mainstream media ότι «ανασύρουν το εγχειρίδιο του Ντόναλντ Ρίγκαν».

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Υπενθυμίζεται ότι στον Ρίγκαν -το ρεκόρ του οποίου ως ο γηραιότερος εκλεγμένος πρόεδρος, έσπασε ο Τραμπ- οι αντίπαλοί του είχαν προσάψει ανικανότητα άσκησης των καθηκόντων του λόγω απώλειας μνήμης και αντιφατικότητας στις δηλώσεις του. Πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ.

Αστραψε και βρόντηξε ο Τραμπ

Το Σάββατο ο Τραμπ άστραψε και βρόντηξε κατά του «απατεώνα» (όπως τον αποκάλεσε) Μάιλ Γουόλφ και του βιβλίου του – «αποκύημα αρρωστημένης φαντασίας».

«Είναι ντροπή που κάποιος μπόρεσε να κάνει κάτι σαν αυτό», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Καμπ Ντέιβιντ με ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικανών.

Όπως είπε, ο Γουόλφ ούτε τον γνωρίζει, ούτε φυσικά του πήρε ποτέ συνέντευξη, αφότου ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα. Η τρίωρη συνέντευξη την οποία επικαλείται ο συγγραφέας του «Fire and Fury» δεν υπήρξε ποτέ παρά μόνο στη «φαντασία του», σχολίασε ο Τραμπ αν και παραδέχθηκε ότι πριν από καιρό (χωρίς να διευκρινίσει πόσο) του είχε παραχωρήσει μία σύντομη συνέντευξη για ένα άρθρο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στο Καμπ Ντέιβιντ ο Τραμπ διέψευσε εκ νέου τους ισχυρισμούς του Γουόλφ ότι ακόμα και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του διατυπώνουν αμφιβολίες για τις ικανότητές του.

Για να αποδείξει μάλιστα ότι είναι καθ’ όλα ικανός και άξιος να βρίσκεται στον προεδρικό θώκο και ότι διακρίνεται για την εξυπνάδα του, ανέτρεξε ακόμα και στα παιδικά του χρόνια όταν όπως είπε, ήταν «πολύ εξαίρετος μαθητής» και είχε «φοβερή επιτυχία».

«Σπούδασα στα καλύτερα κολέγια. Ημουν εξαίρετος σπουδαστής, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα βγήκε στην αγορά και κέρδισε δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, αναδείχθηκε σε έναν από τους πλέον επιτυχημένους επιχειρηματίες, μπήκε στην τηλεόραση και έγινε τηλεοπτικός σταρ και για 10 χρόνια κατέγραψε τεράστια επιτυχία, όπως ενδεχομένως έχετε κι οι ίδιοι ακούσει», θριαμβολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αργότερα περιέγραψε τον εαυτό του ως «σταθερό και ιδιοφυή».

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

«Ουσιαστικά, σε όλη μου τη ζωή, τα δύο μεγαλύτερα χαρίσματά μου υπήρξαν η διανοητική μου σταθερότητα και το ότι ήμουν πολύ έξυπνος», έγραψε στο Twitter. «Από ΠΟΛΥ επιτυχημένος επιχειρηματίας έγινα κορυφαίος τηλεοπτικός αστέρας…και πρόεδρος των ΗΠΑ (στην πρώτη μου κιόλας προσπάθεια). Θεωρώ ότι αυτό με καθιστά, όχι απλά έξυπνο, αλλά ιδιοφυή…και μάλιστα μία πολύ ισορροπημένη διανοητικά ιδιοφυΐα», τόνισε με το γνωστό απλοϊκό ύφος του, απαντώντας στον Γουόλφ και όλους όσοι αμφισβητούν την ικανότητά του να ασκεί τα π ροεδρικά του καθήκοντα.

Με ένα ακόμα tweet έριξε και τη χολή του για τον συγγραφέα του Fire and Fury τον οποίο χαρακτήρισε ως αποτυχημένο που επινοεί και κατασκευάζει ιστορίες προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις ενός βαρετού και γεμάτο ψευτιές βιβλίο.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

Οι δικηγόροι του Τραμπ προσπάθησαν ανεπιτυχώς να εμποδίσουν την κυκλοφορία του βιβλίου, με σαφείς προειδοποιήσεις προς τον εκδοτικό οίκο, Henry Holt & Co που λίγο αργότερα έγιναν απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Οι δικηγόροι του προέδρου ζήτησαν ο συγγραφέας Μάικλ Γουλφ και ο εκδότης του βιβλίου να «σταματήσει άμεσα και να σταματήσει οποιαδήποτε άλλη έκδοση, κυκλοφορία ή διάδοση του βιβλίου».

Το βιβλίο ωστόσο έγινε αστραπιαία μπεστ σέλερ την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του και ενώ τα πρώτα αποσπάσματα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας μέσω του Τύπου είχαν προϊδεάσει για το περιεχόμενό του.

Στην Ουάσιγκτον, πολλοί αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και σχημάτισαν ουρές για να αγοράσουν ένα αντίτυπο στο KramerBooks, όπου η πώλησή του βιβλίου ξεκίνησε τα μεσάνυχτα. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες τα αντίτυπα του βιβλίου είχαν εξαντληθεί, ενώ ακόμα και σήμερα το Fire and Fury παραμένει στην κορυφή του καταλόγου των πωλήσεων του Amazon.

Η συζήτηση πάντως για την συμπεριφορά του Τραμπ συχνά προκαλεί συγκρίσεις με τον Βασιλιά Γεώργιο Γ΄της Βρετανίας, ή ακόμα και το πρόσωπο του δικτάτορα της Ουγκάντας, Ιντι Αμιν, που ενσάρκωσε ο Φορεστ Γουίτακερ στην ταινία «Ο τελευταίς βασιλιάς της Σκωτίας». «Είσαι ένα παιδί» του λέει ο γιατρός του.«Εχεις το μυαλό και τον εγωισμό ενός θυμωμένου, κακομαθημένου, απαίδευτου, παιδιού. Και αυτό είναι που σε κάνει τόσο τρομακτικό»…