Το κίνημα «Δεν Kρυώνω»

Στο τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Η γιορτή της ασημαντότητας», ο συγγραφέας Μίλαν Κούντερα προβληματίζεται σχετικά με την αναγόρευση του αφαλού σε κορυφαίο σημείο της γυναικείας σεξουαλικότητας και χρήσης του για αποπλάνηση του άλλου φύλου. Από την πρώτη, ήδη, σελίδα του βιβλίου του, ο ήρωάς του παρατηρεί τις νέες κοπέλες να κυκλοφορούν επιδεικνύοντας τον αφαλό τους, με το παντελόνι να είναι πολύ χαμηλοκάβαλο και το t-shirt να σταματά πολύ ψηλά.

«Μα, γιατί τον αφαλό; Να μου πεις τους γοφούς, να μου πεις τα οπίσθια, να μου πεις το στήθος, να το καταλάβω. Όλα αυτά έχουν μια προσωπικότητα. Κάθε μέλος από αυτά είναι διαφορετικό, δεν είναι δυνατόν να γελαστείς για τα οπίσθια της αγαπημένης σου. Αλλά ο αφαλός; Όλοι οι αφαλοί είναι ίδιοι. Από πού κι ως πού βρέθηκε να έχει γίνει ο αφαλός τέτοιο σύμβολο;», είναι πάνω κάτω ο προβληματισμός του συγγραφέα. (Σημ: Το κείμενο σε παρένθεση είναι εμπνεύσεως της συντάκτριας και δεν υπάρχει αυτούσιο στο βιβλίο)

Θυμάμαι τον Κούντερα και τον αφαλό του όταν κάνει κρύο. Τότε που αποκαλύπτεται ο «αφαλός του 2018», δηλαδή… ο αστράγαλος. Τότε που στρατιές ολόκληρες του κινήματος «Δεν κρυώνω» αψηφούν τη χαμηλή θερμοκρασία και κυκλοφορούν αποκαλύπτοντας τον αστράγαλο, ένα μέλος του σώματος που ουδείς θα μπορούσε, ποτέ, να διανοηθεί ότι θα γινόταν το σύμβολο της σεξουαλικότητας το 2017 και το 2018.

Ποιος να το έλεγε για τον αστράγαλο! Μάλιστα, για τον αστράγαλο! Εκείνο το μέλος του σώματος που απαγορευόταν να φανεί κάτω από τα γυναικεία φορέματα πριν από 100 χρόνια. Εκείνον που θεωρούνταν προκλητικός πριν από 100 χρόνια. Κι όμως, έχει ο καιρός γυρίσματα και βρεθήκαμε, το 2018, ο αστράγαλος να θεωρείται σύμβολο σεξουαλικότητας και κομψότητας!

Έτσι, είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε φυσάει, τα μέλη του κινήματος «Δεν κρυώνω» δείχνουν αστράγαλο. Συνήθως φορούν παντελόνι γυρισμένο τόσο όσο να σταματά πάνω από τον αστράγαλο και καλοκαιρινά sneakers, πολλές φορές πάνινα και συχνότατα λευκά. Εάν καταδεχτούν να φορέσουν καλτσάκια, θα είναι πολύ κοντά, ώστε να μην κρύβουν ούτε χιλιοστό αστραγάλου. Αυτό ισχύει και για άντρες και για γυναίκες και πολλές φορές το θέαμα που προσφέρεται είναι άκρως σουρεαλιστικό. Το μέλος του κινήματος «Δεν κρυώνω» μπορεί να φοράει γούνα, μακρύ καμηλό μάλλινο παλτό, μπουφάν με πούπουλα χήνας, σκουφί και χοντρό κασκόλ, αλλά οι αστράγαλοι να παραμένουν γυμνοί, μπιμπικιασμένοι, ελεύθεροι, ατίθασοι, παγωμένοι, για να στέλνουν το μήνυμά τους: «είμαι σέξι και δεν κρυώνω». Κι ας είναι φανερό ότι τουρτουρίζει κι ότι καταβάλλει σοβαρή προσπάθεια για να μην τρέμει.

Τα πιο προχωρημένα μέλη του «Δεν κρυώνω» (αποκλειστικά γυναίκες) έχουν αποκηρύξει το καλσόν και τις κάλτσες και μέσα στο καταχείμωνο εμφανίζονται με φούστα και πόδια ακάλυπτα, άνυδρα, μπιμπικιασμένα, κατάχλωμα ή μελανιασμένα, να καταλήγουν σε γόβες ή sneakers ή μποτάκια. Εννοείται ότι το ημίγυμνο κάτω μέρος του σώματος μπορεί να συνοδεύεται από γούνα, μακρύ καμηλό παλτό, μπουφάν με πούπουλο χήνας, σκουφί και χοντρό καλσόν και το θέαμα να είναι σουρεαλιστικό.

Σοβαρή επιρροή για το κίνημα «Δεν κρυώνω» είναι το Instagram με τις bloggers και τις influencers, οι οποίες έχουν ως επάγγελμα τη δημοσίευση φωτογραφιών που θα παίρνουν like. Οι ανωτέρω επιλέγουν ανάμεσα σε εκατοντάδες looks και φωτογραφίες εκείνα που θα τις κάνουν ακόμη περισσότερο influencers. Η διαφορά, όμως, αυτών από τους κανονικούς ανθρώπους είναι ότι οι κανονικοί άνθρωποι θα πρέπει να κυκλοφορήσουν, να περπατήσουν, να περάσουν την ημέρα τους με τα άβολα looks με τα οποία οι influencers απλώς φωτογραφίζονται. Άλλο είναι να φωτογραφηθείς με γούνα και sneakers χωρίς κάλτσες κι άλλο είναι να κυκλοφορείς όλη μέρα με αυτά τα ρούχα.

Η άλλη μεγάλη επιρροή για το κίνημα «Δεν κρυώνω» είναι τα γυναικεία τηλεοπτικά πρόσωπα. Και είτε είναι Φεβρουάριος είτε είναι Αύγουστος, τα γυναικεία τηλεοπτικά πρόσωπα θα κυκλοφορούν στα στούντιο χωρίς κάλτσες, με ψηλά τακούνια και ρούχα ευάερα, χωρίς μανίκια και τέτοια περιττά υφάσματα, με τιράντες και ντεκολτέ. Πλέον, αυτές τις εικόνες βλέπουμε ακόμη και σε ενημερωτικές εκπομπές.

Έτσι, στην τηλεόραση έχει απομείνει μια και μόνο εποχή: η «Δεν κρυώνω». Δεν έχει σημασία εάν έξω από τα στούντιο περνάει η καταιγίδα «Λητώ» και βρέχει καρέκλες, εάν στη Θεσσαλονίκη χιονίζει ή στον Έβρο και στη Λάρισα ξεχειλίζουν τα ποτάμια. Μέσα στα στούντιο είναι «η εποχή του αστραγάλου» – κι αυτό βγαίνει στον κόσμο! Διαφωνεί κανείς;