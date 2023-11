Γιατί χωρίζει η πρώην ναυαγοσώστρια του «Baywatch» τον κόμη σύζυγό της

Από ναυαγοσώστρια στη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του ’90 «Baywatch», η Aλισον Τζόι Λάνγκερ έγινε κόμισσα του Ντέβον στην Αγγλία, όταν το 2004 παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον δικηγόρο Τσαρλς Κόρτενεϊ (του Οίκου του Κουρτενέ) και μετέπειτα κόμη του Ντέβον. Το παραμύθι της σύγχρονης Σταχτοπούτας ξεκίνησε όταν γνώρισε τον αριστοκράτη σύζυγό της στο μπαρ του ξενοδοχείου «Hard Rock Hotel and Casino» στο Λας Βέγκας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph, το love story του άλλοτε αγαπημένου ζευγαριού δεν θα έχει happy end, καθώς Αλισον και Τσαρλς αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Η ίδια υποστηρίζει πως όταν ο πρώην σύζυγός της κληρονόμησε τον τίτλο του πατέρα του, 18ου Κόμη του Ντέβον, Χιου Κόρτενεϊ, μόλις εκείνος πέθανε, σε ηλικία 73 ετών, «μεταμορφώθηκε από έναν φεμινιστή με χίπικη διάθεση σε έναν αυστηρό αριστοκράτη με πατριαρχικές τάσεις». Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να αναγνωρίσει πια τον άνδρα που κάποτε ερωτεύθηκε και αγάπησε.

Το πρώην ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τη 16χρονη σήμερα Τζόσλιν και τον 14χρονο Τζακ. Με τον θάνατο του πεθερού της Αλισον Τζόι Λάνγκερ, στα χέρια τους πέρασε το κάστρο Powderham, ηλικίας 600 ετών, κοντά στο Εξετερ. Ετσι, μετακόμισαν εκεί, από την Καλιφόρνια όπου διέμενε μέχρι τότε η οικογένειά τους. Ωστόσο, η σχέση τους έμελλε να αλλάξει οριστικά στην απέραντη αγγλική εξοχή.

«Ισως να είχα υποτιμήσει τις δυνατότητές μου και τα θέλω μου» δηλώνει σήμερα η πρώην ηθοποιός. «Παράλληλα, δεν έβλεπα την αλήθεια του πρώην συζύγου μου, ο οποίος σταδιακά μεταμορφώθηκε μέσα σε δέκα χρόνια. Σκεφτόμουν “πού πήγε ο χίπης, ο φεμινιστής σύζυγός μου;” και ξαφνικά μου αραδιάζει ένα σωρό φαλλοκρατικές ιδέες; Αναρωτιόμουν “ποιος να είναι αυτός ο άγνωστος; Πού είναι ο Τσάρλι μου;”» παραδέχεται η Αλισον.

Οι δυο τους δημοσιοποίησαν τον χωρισμό με μια λιτή ανακοίνωση: «Μετά από πολλή σκέψη, ο κόμης του Ντέβον, Τσαρλς Κόρτενεϊ, και η κόμισσα του Ντέβον, Αλισον Τζόι Κόρτενεϊ, πήραν την απόφαση να χωρίσουν. Ο Τσάρλι θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία του με την πρώην σύζυγό του και όλα όσα έχουν δημιουργήσει μαζί ως γονείς, φίλοι και συνεργάτες. τόσο στο Λος Αντζελες όσο και στο Powderham».

Μιλώντας πριν από τρία χρόνια στο podcast “Celebrity Catch Up: Life After That Thing I Did”, η Αλισον Τζόι Λάνγκερ είχε δηλώσει ότι αντιμετώπισε τη μετεγκατάσταση της οικογένειας από τις ΗΠΑ στην αγγλική εξοχή –κατόπιν συμβουλής ενός φίλου– «σαν μια ανθρωπολογική μελέτη του πολιτισμού».

Η κηδεία του πεθερού της ήταν το πρώτο σοκ, όπως λέει. «Ενιωθα λες και πρωταγωνιστούσα στον “Νονό”. Ηταν 800 άτομα που έμπαιναν στο κάστρο και όλοι παρατάχθηκαν για να σφίξουν το χέρι του νέου κόμη, του συζύγου μου! Είχα μάθει πολλά όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί, αλλά νομίζω ότι είχα υποτιμήσει τις διαθέσεις τους. Εδώ βρισκόμουν ανάμεσα στα μέλη μιας έντονα πατριαρχικής οικογένειας», θυμάται η πρώην ηθοποιός.

Ολο αυτό το διάστημα η Αλισον Τζόι Λάνγκερ, όπως πολλές άλλες γυναίκες της αριστοκρατίας, είχε αφιερωθεί σε φιλανθρωπικές δράσεις, κάνοντας περιοδείες με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να συγκεντρώσει κεφάλαια τα οποία θα κατευθύνονταν στην έρευνα για την ινομυαλγία, μια δυσλειτουργία που έχει ως χαρακτηριστικό της τους έντονους μυϊκούς πόνους. Από αυτή την ασθένεια, άλλωστε, έπασχε και η ίδια. Ηταν ένας από τους λόγους που αναγκάστηκε να αφήσει τα σπορ, τη μεγάλη της αγάπη, και να στραφεί στην υποκριτική.

Οσο για την ιστορία του κάστρου Powderham, κρύβεται στα βάθη των αιώνων. Ο πύργος πέρασε στα χέρια του Οίκου του Κουρτενέ όταν η Μάργκαρετ ντε Μπόουν τον έδωσε ως προίκα στον Χιου Κουρτενέ, γιο του πρώτου Δούκα του Ντέβον, το 1325. Οι Κουρτενέ, προερχόμενοι από τη Γαλλία, έφθασαν στην Αγγλία επί βασιλείας Ερρίκου Β’ και απέκτησαν μεγάλες εκτάσεις γης και δύναμη στα νοτιοδυτικά της χώρας μέσω γάμων με πλούσιες κληρονόμους. Το κτίσμα επεκτάθηκε τον 18ο αιώνα από τον άγγλο αρχιτέκτονα Τζέιμς Γιατ.

