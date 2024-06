Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια – Αισθητές στην Αθήνα

Δύο σεισμοί με διαφορά τεσσάρων λεπτών σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Βόρεια Εύβοια. Η πρώτη δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:56, ενώ ακολούθησε δόνηση 4,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίζεται 5 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 13,8 χλμ.

Ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο στην ίδια περιοχή και εστιακό βάθος 14,5 χλμ..

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή υλικές ζημιές.

