Το Netflix, δύο «τέρατα», μια σειρά και ένα ντοκιμαντέρ  

Η αμερικανική οικογένεια Μενέντες έδειχνε ευτυχισμένη. Ο πατέρας, ονόματι Χοσέ, κουβανικής καταγωγής, ήταν το πρότυπο του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, αφού κατάφερε να γίνει παράγοντας στο Χόλιγουντ και να αποκτήσει βίλα στο Μπέβερλι Χιλς. Παντρεύτηκε τη Μαίρη Λουίζ Κίτι Αντερσεν και απέκτησε δύο γιους, τον Λάιλ, το 1968, και τον Ερικ, το 1970.

Το βράδυ της 20ής Αυγούστου 1989 το ανδρόγυνο δολοφονήθηκε. Οι δυο γονείς βρέθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού τους σκοτωμένοι βάναυσα από πυροβόλο όπλο. Τότε κανείς δεν υποψιάστηκε ως δράστες τα δύο τέκνα τους. Εξάλλου τα παιδιά είχαν άλλοθι, είχαν πάει στο σινεμά για να δουν τον «Μπάτμαν» του Τιμ Μπάρτον. Υστερα από επτά έτη, όμως, οι αδελφοί θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη για την πατροκτονία και τη μητροκτονία που διέπραξαν.

Η Corriere della Sera έγραψε ότι αυτή η ιστορία, που κάποτε συγκλόνισε τις ΗΠΑ, έγινε τώρα σειρά στην αμερικανική πλατφόρμα Neflix. Ο τίτλος της, «Monsters: The Story of Lyle and Erik Menendez» και δημιουργοί της οι Ράιαν Μέρφι και Ιαν Μπρέναν. Ετσι, αυτή η παλιά και θλιβερή ιστορία επανήλθε στην επικαιρότητα. Ωστόσο οι φυλακισμένοι στην ίδια φυλακή αδελφοί ζήτησαν επανεξέταση της υπόθεσης, ισχυριζόμενοι ότι υπέστησαν «ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα τους με τη σιωπηρή έγκριση της μητέρας τους».

Ο μικρότερος αδελφός, Ερικ, μέσω δήλωσης στα social media κατηγόρησε τους δημιουργούς της σειράς ότι μεροληπτούν και διαδίδουν ψεύδη. «Τότε η εισαγγελία βασίστηκε στην πεποίθηση ότι οι άνδρες δεν κακοποιούνται σεξουαλικά» είναι η υπερασπιστική γραμμή των δύο αδελφών. Ο Μέρφι υπερασπίστηκε τη δουλειά του λέγοντας ότι όλες οι θεωρίες παρουσιάζονται στη σειρά και ότι δόθηκε χρόνος πολύς στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Είπε και ότι είχε υποχρέωση να περιλάβει στο σενάριο και τις απόψεις των δύο απόντων, των δολοφονημένων γονιών.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, που υποδύεται τον πατέρα, είπε ότι κατέβαλε προσπάθεια να καταλάβει τον ρόλο του ερευνώντας τη ζωή του πραγματικού Χοσέ. Φρόντισε, δε, να καταπραΰνει τις αντιδράσεις των αδελφών, ενδεχομένως και μέρους του αμερικανικού κοινού, λέγοντας τα εξής για το άρρεν θύμα της ιστορίας: «Προσπάθησα να καταλάβω πώς είχε ανατραφεί από τους δικούς του γονείς, σε μια εποχή που ο άνδρας έπρεπε να είναι άνδρας μέχρι το τέλος, χωρίς να μπορεί να δείξει τα συναισθήματα του, ούτε ότι είναι ευάλωτος. Εδώ αναδεικνύεται η τοξική αρρενωπότητα, η ματαιοδοξία και η ψυχική υγεία, θέματα που πριν από 30 χρόνια δεν τα συζητούσαμε. Σήμερα, επιτέλους, τα συζητάμε».

Πέρα από τη σειρά μυθοπλασίας, οι δυο δολοφόνοι είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν την άποψή τους για το διπλό έγκλημα εις βάρος των γονέων τους στο ντοκιμαντέρ «The Menéndez Brothers», που θα προβληθεί στις 7 Οκτωβρίου – στο Netflix, εξυπακούεται.

