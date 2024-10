Ο Τραμπ στα νιάτα του ή η γένεση ενός τέρατος

Τα βάσανα του νεαρού Τραμπ και τα πρώτα του βήματα προς τον «The Donald» που όλοι γνωρίζουμε σήμερα, υπό την καθοδήγηση ενός μεφιστοφελικού δικηγόρου του Ρόι Καν, πρώην συμβούλου του γερουσιαστή Μακάρθι στο αποκορύφωμα της αντικομμουνιστικής υστερίας, ο οποίος, αφού έστειλε τους Ρόζενμπεργκ στην ηλεκτρική καρέκλα με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό της Μόσχας, άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πιο αδίστακτους μαφιόζους της Νέας Υόρκης αλλά και στους μεγαλοεργολάβους του, Κουίνς Φρεντ και Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή είναι συνοπτικά η πλοκή του «Μαθητευόμενου», της ταινίας του ιρανού (πολιτογραφημένου δανού) σκηνοθέτη Αλι Αμπάσι που προβάλλεται ήδη και στους ελληνικούς κινηματογράφους, μετά από την πρεμιέρα της στις Κάννες τον περασμένο Μάιο. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν τα νεανικά χρόνια του Τραμπ, αν και με αρκετές αποκλίσεις από την πραγματικότητα, όπως επισημαίνεται στην αρχή της ταινίας.

Οσο για τον πρωτότυπο τίτλο, «The Apprentice», παραπέμπει στο διάσημο ριάλιτι, απόλυτος πρωταγωνιστής του οποίου ήταν επί σειρά ετών ο πρώην και πιθανώς μελλοντικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σειρά, που προβαλλόταν στις ΗΠΑ από το 2004 έως το 2015, μεταμόρφωσε τον άνθρωπο που ήταν ήδη είδωλο των γιάπηδων (περιλαμβανομένου και του «Πάτρικ Μπέιτμαν», του φανταστικού επενδυτικού τραπεζίτη και κατά συρροήν δολοφόνου που πρωταγωνιστεί στην «Αμερικανική Ψύχωση» του Μπρετ Ιστον Ελις) σε pop icon με μότο το διάσημο «You are fired!».

Ωστόσο το «Απολύεσαι!», με το οποίο ο Τραμπ απέκλειε από το παιχνίδι όσους και όσες έκρινε πως δεν είχαν τα προσόντα για μια θέση στον όμιλό του, δεν ακούγεται ούτε μία φορά στην ταινία, καθώς ο πρωταγωνιστής της είναι ένας «Τραμπ πριν τον Τραμπ»: όλα τελειώνουν τη στιγμή που αρχίζει να μεταμορφώνεται στον άνθρωπο που γνωρίζουμε σήμερα, συγκεκριμένα το 1987, λίγο πριν την έκδοση του βιβλίου «The Art of the Deal», το οποίο έγραψε (και το μετάνιωσε) για λογαριασμό του Τραμπ ο δημοσιογράφος Τόνι Σβαρτς. Το βιβλίο έφτασε στην πρώτη θέση με τα ευπώλητα των New York Times και παρέμεινε εκεί επί 13 εβδομάδες, μετατρέποντας τον Τραμπ σε περιζήτητη διασημότητα.

Ο Τραμπ του Αλι Αμπάσι (που τον υποδύεται ο Σεμπάστιαν Σταν) είναι ντροπαλός και παχουλός, με πιο πλούσιο λεξιλόγιο και καλύτερη διατύπωση σε σχέση με τον πραγματικό Ντόναλντ. Είναι επίσης υποταγμένος σε δύο πρόσωπα: στον πατέρα του και στον δικηγόρο τους.

Στην πραγματικότητα ο Φρεντ Τραμπ υπήρξε πολύ πιο σκληρός σε σχέση με το πώς παρουσιάζεται στην ταινία, ενώ ήταν πεπεισμένος πως ο κόσμος χωρίζεται σε «killers» και «losers», σε αρπακτικά και σε θύματα. Στους δεύτερους συγκαταλεγόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, και ο μεγαλύτερος (αλκοολικός) γιος του Φρεντ τζούνιορ, ο οποίος εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Οσο για τον αδίστακτο Ρόι Κον (τον υποδύεται ο Τζέρεμι Στρονγκ), αναλαμβάνει να διδάξει στον νεαρό «μαθητευόμενό» του, καταρχάς ότι η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας και, κυρίως, ότι για να επικρατήσει κάποιος πρέπει πάντα να επιτίθεται, να αρνείται τα πάντα και να μην παραδέχεται πότε την ήττα («Attack, attack, attack; deny, deny, deny; and never admit defeat», όπως συνοψίζεται στην ταινία).

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί έως σήμερα να εφαρμόζει πιστά αυτούς τους τρεις κανόνες, ωστόσο σύμφωνα με τον Αμπάσι η ταινία του απλώς εξιστορεί μια «ανθρώπινη ιστορία» – αν και ο σκηνοθέτης έκανε τα πάντα ώστε να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους πριν από την εκλογική αναμέτρηση της 5ης Νοεμβρίου.

«Κανείς δεν είχε γυρίσει ποτέ ξανά μια ταινία για έναν άνθρωπο ενώ είναι υποψήφιος πρόεδρος. Γιατί να άφηνα μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη;» ανέφερε, σημειώνοντας όμως ότι δυσκολεύτηκε να βρει διανομείς: «Μετά την πρεμιέρα, τον Μάιο, η οποία καταχειροκροτήθηκε, σκέφτηκα ότι θα έδιναν μάχη για τα δικαιώματα. Αντιθέτως, οι πλατφόρμες ροής τη σνόμπαραν και έκανα αγώνα για να τη φέρω στις κινηματογραφικές αίθουσες» πρόσθεσε. Αυτό είναι εν μέρει κατανοητό, δεδομένου ότι η ταινία δεν πλέκει το εγκώμιο του Τραμπ, «τον οποίο βλέπουμε να μεταμορφώνεται σε ένα αδηφάγο τέρας», όπως γράφει η Αννα Λομπάρντι της La Repubblica.

Μάλιστα, ένας από τους χρηματοδότες του φιλμ, ο τραμπικός δισεκατομμυριούχος Νταν Σνάιντερ, ο οποίος επένδυσε στο «The Apprentice» μέσω της εταιρείας παραγωγής Kinematics του γαμπρού του, απογοητεύτηκε τόσο πολύ με το τελικό αποτέλεσμα που αποπειράθηκε να εμποδίσει τη διανομή του στις ΗΠΑ.

«Ηταν πεπεισμένος πως θα επρόκειτο για ένα κολακευτικό πορτρέτο του 45ου προέδρου» έγραψε το Variety, αποκαλύπτοντας ότι ο προσωπικός φίλος του Τραμπ και μέγας χορηγός του σοκαρίστηκε μόλις διαπίστωσε πως στην ταινία εμφανίζεται να παίρνει αμφεταμίνες, να υποβάλλεται σε λιποαναρρόφηση, ακόμα και να βιάζει την πρώτη σύζυγό του Ιβάνα, όπως είχε δηλώσει η ίδια κατά την εκδίκαση του διαζυγίου της – αν και στη συνέχεια ανακάλεσε τον ισχυρισμό της.

Οσο για τη γνώμη του ίδιου του Τραμπ για την ταινία, «είναι μια φτηνή, συκοφαντική και πολιτικά αηδιαστική δουλειά, που κυκλοφόρησε πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, σε μια προσπάθεια να πληγεί το Μεγαλύτερο Πολιτικό Κίνημα στην Ιστορία της Χώρας μας, το «MAKE AMERICA GREAT AGAIN» έγραψε στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο η έναρξη της προβολής της ταινίας στις ΗΠΑ (προ εβδομάδος) δεν προκάλεσε τον ντόρο που ανέμεναν κάποιοι, ούτε σχηματίστηκαν ουρές έξω από τους κινηματογράφους: πιθανώς επειδή οι μεν Δημοκρατικοί δεν θέλουν να πάνε στον κινηματογράφο μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσουν αυτό που ήδη σκέφτονται, οι δε οπαδοί του Τραμπ την μποϊκοτάρουν.

