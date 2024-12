Η Μεγκ Ράιαν δεν απαντά για τα προσωπικά της

Από όλες τις πρωταγωνίστριες που αναδείχθηκαν τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, η Μεγκ Ράιαν δημιούργησε την πιο αναγνωρίσιμη περσόνα: ήταν η αγαπημένη των Αμερικανών, λίγο ελαφρόμυαλη, πολύ ρομαντική, η φανταστική κολλητή φίλη με την οποία μπορούσες να πας για φαγητό στο Σέντραλ Παρκ (όπως έκανε με την Κάρι Φίσερ στο «Οταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» του 1989) ή να καθίσεις στον καναπέ με τις πιτζάμες και να κλάψεις βλέποντας το «Μεγάλε μου Ερωτα» (1957), όπως έκανε με τη Ρόζι Ο’Ντόνελ στο «Αγρυπνος στο Σιάτλ» (1993).

Αυτή η εικόνα προήλθε από τις ρομαντικές κομεντί που έκανε με τη Νόρα Εφρον, η οποία έγραψε το σενάριο του «Οταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» (η σκηνοθεσία ήταν του Ρομπ Ράινερ), ενώ υπήρξε σεναριογράφος και σκηνοθέτης των κομεντί «Αγρυπνος στο Σιάτλ» και «Εχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας» (1998).

Αυτές οι ταινίες αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό όσων έκανε η Μεγκ Ράιαν, ωστόσο 30 χρόνια αργότερα εξακολουθούν να είναι οι τέλειες ρομαντικές κωμωδίες, κατά μεγάλο βαθμό χάρη στην ερμηνεία της και την τόσο ξεκαρδιστική όσο και σπαρακτική εικόνα της ηθοποιού στην οθόνη, γράφει στους βρετανικούς Times η Χάντλι Φρίμαν. Η δημοσιογράφος ταξίδεψε από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει μαζί της, καθώς η Ράιαν, μετά από μεγάλη απουσία, επέστρεψε με τη ρομαντική κομεντί «What Happens Later», στην οποία πρωταγωνιστεί, ενώ υπογράφει και τη σκηνοθεσία της ταινίας.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, γράφει η Φρίμαν, ήταν μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς στο Χόλιγουντ, με μισθό περίπου 15 εκατ. δολάρια για κάθε ταινία. Σήμερα, με το άνετο καφέ πουλόβερ της, τη μεταξωτή φούστα μέχρι το γόνατο και τις χοντρές καφέ μπότες, και πάντα με τα ίδια ξανθά μαλλιά, η 63χρονη ηθοποιός μοιάζει σαν να πηγαίνει να συναντήσει τον Μπίλι Κρίσταλ στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης («Οταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι») ή να δουλεύει πάντα σε ένα παιδικό βιβλιοπωλείο («Εχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας»)

«Μου αρέσουν τα ρούχα, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι άνθρωπος της μόδας» λέει στους Times. Ηταν, όμως, παρούσα στην επίδειξη του οίκου Loewe στο Παρίσι φέτος. «Μου αρέσει πάρα πολύ» λέει αναφερόμενη στον Τζόναθαν Αντερσον, τον δημιουργικό διευθυντή του Loewe, «Μου αρέσει γιατί μπορεί να σου μιλήσει ψιθυριστά για τον Τζον Ράσκιν ή τον Ουίλιαμ Μόρις. Νομίζω ότι είναι ένα είδος άγριας ιδιοφυΐας» παρατηρεί.

Ωστόσο, η παρουσία της σε μια επίδειξη μόδας προκάλεσε έκπληξη, με δεδομένο το πόσο προσεκτικά προφυλάσσει συνεχώς την ιδιωτική της ζωή. Από κοντά είναι ζεστή, αλλά με εκείνο το νευρικό ρεύμα που υποβόσκει σε εξαιρετικά και κάπως απρόθυμα διάσημους, γράφει η Φρίμαν στους Times. «Το θέμα της φήμης είναι εδώ και πολύ καιρό μια συνθήκη της ζωής μου, και προκαλεί έκπληξη το να μην ταυτίζεσαι με ένα διάσημο πρόσωπο» σχολιάζει η αμερικανίδα ηθοποιός.

Επειδή το να γίνει διάσημη δεν ήταν ποτέ στα σχέδιά της; «Οχι, σίγουρα όχι. Παρ’ όλο που η Νόρα [Εφρον] μου είπε: “Απλά χαλάρωσε με το θέμα της φήμης. Θα έρχεται και θα φεύγει, αλλά δεν είναι κάτι καθοριστικό, όπως είναι τα παιδιά σου καθοριστικά για τη ζωή σου”».

Καθώς η συζήτηση περνάει στη Νόρα Εφρον, η Ράιαν σχολιάζει πως είναι «απίστευτο» το γεγονός ότι κάθε μέρα συναντά γυναίκες που θέλουν να της μιλήσουν για τη σχέση τους με τη Νόρα (όπως και η Φρίμαν, άλλωστε, που δηλώνει εμμονική με τη βραβευμένη αμερικανίδα σεναριογράφο). «Δεν ξέρω αν είμαι η σωστή εκπρόσωπός της, αλλά μου αρέσει που αντανακλάται σε μένα και μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτήν» λέει και ρωτάει τη Φρίμαν: «Τι είναι αυτό που αγαπάς σε αυτήν;».

Η δημοσιογράφος των Times απαντά ότι της αρέσει το πόσο σίγουρη ήταν η Εφρον για τα πράγματα. Είχε πολύ συγκεκριμένες απόψεις για τα πάντα, από το πώς να φτιάξεις την τέλεια σος για σαλάτα μέχρι τι είδους διαμέρισμα να αγοράσεις, και μόλις το έλεγε ήξερες πως είχε δίκιο.

«Αυτό είναι πολύ αληθινό, τα πράγματα τελείωναν με τελεία για εκείνη. Της άρεσε μια ωραία παρατήρηση και της άρεσε επίσης να ακούει τις παρατηρήσεις των άλλων» σχολιάζει η Μεγκ Ράιαν. «Της άρεσαν τα dinner πάρτι και τα κινηματογραφικά σκηνικά της ήταν τέτοια, δημιουργούσε ατμόσφαιρα δείπνου. Οταν ήμασταν στο Σιάτλ για τα γυρίσματα του “Αγρυπνου”, έφερε στο πλατό όλα τα διαφορετικά είδη κερασιών. Για εκείνη, η δημιουργία ταινιών και η ψυχαγωγία ήταν το ίδιο και το αυτό».

Η Νόρα Εφρον πέθανε το 2012 σε ηλικία 71 ετών. Ποια ήταν η καλύτερη συμβουλή που έδωσε στην Ράιαν; «Οτι δεν πρέπει ποτέ να πάρεις ορθογώνιο τραπέζι, γιατί τότε οι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Πρέπει πάντα να παίρνεις ένα στρογγυλό τραπέζι, διαμέτρου 1,40μ, και είχε απόλυτο δίκιο. Είπε επίσης ότι δεν πρέπει ποτέ να παντρεύεσαι έναν άνδρα από τον οποίο δεν θα ήθελες να πάρεις διαζύγιο».

Αλλά αν ήσουν με έναν άνδρα που θα ήταν καλός μαζί σου ακόμη και μετά από ένα διαζύγιο, δεν θα χρειαζόταν να τον χωρίσεις, έτσι δεν είναι; «Νομίζω ότι εννοούσε αν είναι ενοχλητικός στο προγαμιαίο συμβόλαιο και αν σου φέρεται με τον τρόπο που τον έχεις δει να φέρεται σε άλλους. Απλά να είσαι προσεκτική, εντάξει;» διευκρινίζει.

Ωστόσο, παρά την ευφυΐα της, ακόμη και η Εφρον δυσκολευόταν να δημιουργήσει μια ρομαντική κωμική πλοκή που να μην περιλαμβάνει χαρακτήρες που συμπεριφέρονται με παράλογους τρόπους. Στην κομεντί «Αγρυπνος στο Σιάτλ» η Αννι (Μεγκ Ράιαν) προσλαμβάνει έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ για να βγάλει φωτογραφίες του Σαμ (Τομ Χανκς), αφού τον άκουσε να μιλάει στο ραδιόφωνο. Και στο «Εχετε Μήνυμα» ο Τζο (Χανκς) προσποιείται ότι είναι κάποιος άλλος όταν φλερτάρει διαδικτυακά με την Κάθλιν (Ράιαν).

«Ναι, και ο χαρακτήρας μου [στο “Αγρυπνος”] πηγαίνει στο Σιάτλ για να τον βρει και έχει αυτόν τον χάρτη», λέει γελώντας, «αλλά λειτουργεί επειδή και οι δύο αυτές ταινίες λειτουργούν με την ιδέα του κισμέτ, ότι είναι μοιραίο να είσαι με αυτό το άλλο άτομο και οι ζωές σας συνωμοτούν ξεχωριστά για να σας φέρουν κοντά. Αυτή είναι μια πολύ καταπραϋντική ιδέα, πως ό,τι κι αν κάνεις σήμερα βρίσκεται στον δρόμο προς μια μεγάλη αγάπη».

Εδωσε η Εφρον συμβουλές στη Ράιαν για την αγάπη; «Δεν το νομίζω» λέει η ηθοποιός κατεβάζοντας τα ρολά της ιδιωτικής ζωής της. «Αλλά μου έδωσε την καλύτερη συμβουλή για το πώς να επιλέγω μια ταινία. Μου είχε πει: “Μεγκ, είναι πιο σημαντικό σε τι λες όχι παρά σε τι λες ναι”. Και είχε δίκιο» προσθέτει αλλάζοντας τη συζήτηση.

Η Ράιαν ήταν κόρη δασκάλων. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κονέκτικατ και ποτέ δεν ονειρεύτηκε να γίνει ηθοποιός. Αλλά όταν σπούδαζε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης έπαιξε σε διαφημίσεις. Αυτό οδήγησε σε έναν ρόλο στη δημοφιλή σαπουνόπερα «As the World Turns» (1956-2010) και στη συνέχεια υποδύθηκε την Κάρολ στο «Top Gun» (1986). Μετά ήρθαν δύο ταινίες με τον Ντένις Κουέιντ, η κωμωδία «Φανταστική Καταδίωξη» (1987) και η περιπέτεια «DOA: Dead or Alive» (2006).

Η Ράιαν και ο Κουέιντ παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν έναν γιο, τον 32χρονο Τζακ, που είναι επίσης ηθοποιός. Η μεγάλη επιτυχία της υποτίθεται ότι θα ήταν ο ρόλος της Σέλμπι, της βαριά άρρωστης κόρης της Σάλι Φιλντ στο κλασικό γυναικείο μελό «Ανθισμένες Μανόλιες» (1989) του Χέρμπερτ Ρος. Αλλά αμέσως μετά το κάστινγκ τής προτάθηκε ο ρόλος της Σάλι στο «Οταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι», είπε «ναι» – και «όχι» στις «Μανόλιες», με τη Σέλμπι να υποδύεται τελικά η Τζούλια Ρόμπερτς. «Δεν ξέρω αν είναι σωστό να μιλάω γι’ αυτό» λέει η Μεγκ Ράιαν, μη θέλοντας να μπει στα χωράφια της Ρόμπερτς, «αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν».

Ωστόσο, επειδή η Ράιαν συνδέθηκε τόσο πολύ με ρομαντικούς ρόλους, κάθε φορά που έπαιζε κάτι άλλο την κατηγορούσαν ότι προσπαθούσε να χειραγωγήσει την εικόνα της, αντί να είναι απλώς μια ηθοποιός που έκανε διαφορετικά είδη ταινιών, αναφέρει η Χάντλι Φρίμαν στους Times.

Το σημείο καμπής ήρθε το 2000, όταν η Ράιαν και ο Κουέιντ ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν και ξεκίνησε η σχέση της με τον Ράσελ Κρόου, τον οποίο γνώρισε εκείνη τη χρονιά στα γυρίσματα του θρίλερ «Απόδειξη Ζωής» (2000). Το 2003 πρωταγωνίστησε στο ερωτικό θρίλερ της Τζέιν Κάμπιον «Η Σκοτεινή Πλευρά του Πάθους», όπου εμφανίστηκε γυμνή. Η αντίδραση, δε, σε όλα αυτά άγγιξε τα όρια της βικτοριανής ηθικής.

«Η Κάρι [Φίσερ] είπε ότι έσπασα δύο φορές το αρχέτυπό μου, και όταν το κάνεις αυτό τσατίζεις πολύ κόσμο» λέει στους Times η Μεγκ Ράιαν. Πόσο την επηρέασαν οι αντιδράσεις; «Δεν έχω διαβάσει ποτέ τίποτα για τον εαυτό μου, γιατί προτιμώ να μην αντιδρώ σε κάτι τέτοια. Οπότε η μόνη φορά που το ένιωσα πραγματικά είναι όταν έκανα εκείνη τη συνέντευξη με εκείνον τον τύπο».

«Εκείνος ο τύπος» ήταν ο Μάικλ Πάρκινσον, ο οποίος το 2003 ρώτησε τη Ράιαν για τη γυμνή εμφάνισή της στην ταινία της Κάμπιον, προκαλώντας, προφανώς, τη δυσαρέσκειά της. Οι απαντήσεις της γίνονταν όλο και πιο κοφτές και οι ερωτήσεις του όλο και πιο ανυπόμονες, σε εκείνη τη διαβόητη για την αδεξιότητά της συνέντευξη.

«Σκέφτηκα πως ήταν πολύ κακή. Στις ΗΠΑ τα τοκ σόου έχουν διαλείμματα κάθε τέσσερα λεπτά [για διαφημίσεις], οπότε περίμενα συνέχεια το διάλειμμα για να σηκωθώ και να φύγω. Αλλά το διάλειμμα δεν ήρθε ποτέ [επειδή η εκπομπή ήταν του BBC]. Επίσης, υπήρχαν κάποιοι κριτικοί ρούχων στην εκπομπή και τους ρώτησε: “Τι γνώμη έχετε για αυτό που φοράει αυτή τη στιγμή;”» λέει η Ράιαν, με μια έκφραση του τύπου «το πιστεύεις;». (Να σημειωθεί ότι οι κριτικοί ρούχων ήταν οι τηλεπαρουσιάστριες Τρίνι Γούνταλ και Σουζάνα Κονσταντίν, επιχειρηματίας ειδών ομορφιάς η πρώτη και σχεδιάστρια ρούχων η δεύτερη).

Η Μεγκ Ράιαν έφυγε από το στούντιο μετά την εκπομπή και δεν μίλησε ποτέ ξανά με τον Πάρκινσον, ούτε έμαθε ότι το 2021 ο βρετανός τηλεπαρουσιαστής είπε πως ευχόταν να μην είχε θυμώσει τόσο πολύ μαζί της, σηκώνοντας τους ώμους της σε στυλ «δεν δίνω δεκάρα».

Περίπου την ίδια εποχή η αμερικανίδα ηθοποιός άρχισε να κάνει μεγαλύτερα διαλείμματα από τη δουλειά, περνώντας χρόνο με τον γιο της Τζακ και την κόρη της Ντέιζι, την οποία υιοθέτησε στην Κίνα το 2006. Δείχνει πολύ ευτυχής όταν μιλάει για εκείνη (ενώ αποφεύγει να μιλήσει για τον Τζακ).

«Πάντα πίστευα ότι θα υιοθετούσα, και υπήρξαν διάφορες στιγμές που βρέθηκα στα πρόθυρα να το κάνω. Αλλά ήταν ιδιαίτερο με την Ντέιζι, υποθέτω. Δεν ξέρω πώς συνωμότησαν τα γεγονότα για να έρθουμε κοντά, αλλά ήταν τέλειο» λέει για την 20χρονη Ντέιζι, η οποία «σπουδάζει αγγλική φιλολογία στο κολέγιο εδώ, αλλά ελπίζει να σπουδάσει στο Μπαθ μια μέρα».

Είναι το κισμέτ της Εφρον για τις ιστορίες αγάπης. Η Ντέιζι και η Μεγκ ήταν προορισμένες η μία για την άλλη, λέει η δημοσιογράφος των Times, και η Μεγκ Ράιαν συμφωνεί: «Είναι αλήθεια».

Η μακροχρόνια on-and-off σχέση της με τον τραγουδιστή Τζον Μέλενκαμπ έληξε το 2019 και οι ερωτήσεις σχετικά με την τωρινή της κατάσταση σε προσωπικό επίπεδο αποκλείονται. Ανάλογη αντιμετώπιση έχουν και όλες οι εικασίες της τελευταίας δεκαετίας για το αν έχει κάνει κάποια πλαστική επέμβαση.

«Προχωρήστε» λέει απότομα, με μια έκφραση του στυλ «πλάκα μου κάνεις;», που κάνει την αγγλίδα δημοσιογράφο να νιώσει λίγο όπως ο Πάρκινσον… Οπότε η συζήτηση επιστρέφει στις ρομαντικές κομεντί και στο αν της έδωσαν –όπως σε όλους τους άλλους– μια στρεβλή ιδέα για την αγάπη. «Ενα πράγμα που έπρεπε να μάθω είναι να είμαι πολύ επιφυλακτική με κάτι που μοιάζει με έρωτα με την πρώτη ματιά, γιατί η αγάπη είναι διαφορετική από τον έρωτα».

Πότε το έμαθε αυτό; «Νομίζω ότι ακόμα μαθαίνω» απαντά η αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια σκηνοθέτησε μερικές μικρού προϋπολογισμού ταινίες, στις οποίες και έπαιζε. Εκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το πολεμικό δράμα «Ιθάκη» (2015) και ακολούθησε η ρομαντική κομεντί «What Happens Later» (2023) με συμπρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι. Καμία από τις δύο δεν κατάφερε να «απογειωθεί», αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος της. Κρατώντας τις ταινίες «χαμηλά», η Ράιαν είχε μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία. Καθώς μιλάει γι’ αυτό χαϊδεύει το μικρό τατουάζ στο εσωτερικό του αριστερού της χεριού που γράφει «Η ζωή είναι σύντομη».

Οταν δεν σκηνοθετεί, η Μεγκ Ράιαν αγοράζει σπίτια. «Είμαι τελείως αγγλόφιλη» αποκαλύπτει. «Εχω αυτό το μικρό όνειρο, να ζήσω στο Λονδίνο μια μέρα». Ετσι ξοδεύει τα περισσότερα χρήματά της; «Σίγουρα. Λατρεύω τα σπίτια που φωνάζουν “μείνε”. Και μετά σε ενθαρρύνουν να συνεχίσεις να μένεις εκεί». Παρά το γεγονός ότι ζει στην Καλιφόρνια, πρόσφατα αγόρασε άλλο ένα σπίτι στην ανατολική ακτή, έχοντας αποδεχτεί ότι της αρέσει τόσο η ανατολική όσο και η δυτική ακτή. Τι κάνει όταν βρίσκεται σε ένα από τα σπίτια της; «Κάνω αυτό το πράγμα που οι φίλοι μου και εγώ αποκαλούμε “στροφή” [turnout] και έχει αλλάξει πραγματικά τη ζωή μου» απαντά.

Το turnout, λέει, «είναι αυτό που κάνει ένα άλογο το πρωί όταν δεν το γυμνάζεις και δεν το ταΐζεις. Απλώς κουνάει το κεφάλι του και κάνει αυτό ό,τι θέλει. Στην αρχή συνήθιζα να το κάνω για μια ώρα την ημέρα, αλλά τώρα περνάω τρεις ώρες χωρίς να απαντώ σε email, απλώς γράφω, ζωγραφίζω, τηλεφωνώ σε κάποιον που έχω καιρό να του μιλήσω. Είναι ένας πιο απτός τρόπος ζωής, που έχει να κάνει λιγότερο με την καθημερινότητα. Επίσης, προσπαθώ να βλέπω έναν φίλο κάθε μέρα και να κάνω βόλτα με το ποδήλατό μου. Ετσι γυμνάζομαι».

Στο μεταξύ η Μεγκ Ράιαν έχει βαρεθεί να απαντά στις ερωτήσεις της Χάντλι Φρίμαν και αρχίζει να ρωτάει εκείνη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη δημοσιογράφο των Times όταν μιλάει με μια διασημότητα. Πού μένει στο Λονδίνο; Πόσων ετών είναι τα παιδιά της; Από πού κατάγονται οι γονείς της; Τι τη ρωτούν οι άνθρωποι για τη δουλειά της;

Η Φρίμαν της λέει ότι πάντα τη ρωτούν αν έχει κοιμηθεί με κάποιον από όσους έχει πάρει συνέντευξη. «Αλήθεια;» ρωτάει και τα μάτια της αμερικανίδας ηθοποιού πετάγονται. Ναι, όλες τις γυναίκες δημοσιογράφους τις ρωτούν γι’ αυτό, αλλά ποτέ τους άνδρες. «Μακάρι να ζούσε η Νόρα, θα της άρεσε πολύ αυτό» σχολιάζει η Μεγκ Ράιαν κλείνοντας τη συνέντευξή της στους Times με εκείνο το πλατύ χαρούμενο-θλιμμένο, ξεκαρδιστικό-σπαρακτικό χαμόγελό της.

