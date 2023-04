Εξερράγη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του το Starship του Ελον Μασκ

Στις 4.30 το μεσημέρι της Πέμπτης εκτοξεύτηκε ο μεγαλύτερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ, το Starship της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, μετά από πολλές αναβολές.

Σχεδόν τέσσερα λεπτά μετά όμως, ο πύραυλος εξερράγη.

BREAKING: SpaceX Starship rocket explodes in midair after launching as the boosters failed to separate from the rocket. https://t.co/8ENh7lSbSv pic.twitter.com/wTqBgYtYMo — ABC News (@ABC) April 20, 2023

Η έκρηξη αυτή πάντως δεν συνιστά μια αποτυχία για την εταιρία του δισεκατομμυριούχου Μασκ, καθώς το γεγονός ότι ο πύραυλος αυτός κατάφερε να εκτοξευθεί συνιστά ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η προηγούμενη απόπειρα εκτόξευσης του Starship έγινε τη Δευτέρα του Πάσχα ωστόσο αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία και ο Έλον Μασκ δήλωσαν ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εκ νέου προσπάθεια εκτόξευσης εντός 48 ωρών, η οποία τελικά έγινε την Πέμπτη στη Μπόκα Τσίκα στο Τέξας.

«Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό», έγραψε η SpaceX στο Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Ακόμη επισημαίνει ότι «με μια δοκιμή όπως αυτή, η επιτυχία έρχεται από αυτά που μαθαίνουμε, και η σημερινή δοκιμή θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του Starship, καθώς η SpaceX επιδιώκει να κάνει τη ζωή πολυπλανητική».

Teams will continue to review data and work toward our next flight test — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και πρόεδρος της SpaceX, ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ, συνεχάρη τις ομάδες της εταιρίας του μετά την πρώτη εκτόξευση του τεράστιου πυραύλου Starship, του μεγαλύτερου στον κόσμο, και υποσχέθηκε μια νέα δοκιμή «σε λίγους μήνες».

«Συγχαρητήρια στις ομάδες της SpaceX για αυτή την υπέροχη πρώτη δοκιμαστική πτήση», έγραψε στο Twitter. «Μάθαμε πολλά για την προσεχή δοκιμή εκτόξευσης (που θα γίνει) σε λίγους μήνες».

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News