«All I Want for Christmas is You»: από μέτριο, απόλυτη επιτυχία των Χριστουγέννων

Αν δεν ακούσεις έστω και μια φορά, κάπου, κάπως την Μαράια Κάρεϊ να τραγουδά «All I Want for Christmas is You», πώς θα καταλάβεις ότι έρχονται Χριστούγεννα;

Δικαίως, λοιπόν, το BBC αναφέρει, ότι το τραγούδι σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Και να σκεφτεί κανείς πως όταν κυκλοφόρησε το 1994, μόλις που είχε φτάσει στο Νο 12 των αμερικανικών τσαρτ και στο Νο 2 των βρετανικών.

Αλλά από τότε το «All I Want for Christmas is You» γίνεται όλο και πιο δημοφιλές κάθε Χριστούγεννα, φθάνοντας στην κορυφή του καταλόγου επιτυχιών σε περισσότερες από 25 χώρες –μεταξύ των οποίων Βρετανία και ΗΠΑ. Τριάντα χρόνια από την κυκλοφορία του, έχει κατακτήσει επίσημα τον τίτλο του κορυφαίου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού όλων των εποχών!

Πώς, όμως, γίνεται ένα τραγούδι που αρχικά είχε περάσει στα «ψιλά» των προτιμήσεων, σήμερα να είναι πιο δημοφιλές από κλασικές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες, «Rockin’ Around the Christmas Tree», «Blue Christmas» και «It’s the Most Wonderful Time of the Year».

Το BBC ρώτησε τους ειδικούς:

«Αρχικά, πρόκειται για ένα χαρωπό τραγούδι», λέει στο βρετανικό δίκτυο η Δρ Μπρίτνι Πρόκτορ, που διδάσκει λαϊκή κουλτούρα στο New School της Νέας Υόρκης. Και προσθέτει: «Πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι βαρετά. Το συγκεκριμένο ανατρέπει αυτό το πρότυπο, συνδυάζοντας στοιχεία gospel, R&B και pop με έναν χαρούμενο τρόπο».

Η μουσικοσυνθέτης Κέιτ Σόλομον λέει στο BBC από την πλευρά της: Πρόκειται για ένα «τέλειο ποπ τραγούδι που τυχαίνει να είναι και χριστουγεννιάτικο».

Η σύνθεση μιας χριστουγεννιάτικης επιτυχίας που θα «αντέξει» στο χρόνο δεν είναι εύκολη δουλειά, αναφέρει το BBC. Σταρ της ποπ και της ροκ, όπως η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τζάστιν Μπίμπερ, οι Killers και οι Pretenders το έχουν επιχειρήσει τα τελευταία 40 χρόνια με μέτρια αποτελέσματα.

Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες συχνά χρησιμοποιούν μουσικά είδη από το παρελθόν, όπως τη ντίσκο, τον ηλεκτρονικό ήχο της δεκαετίας του 1980, ή το μείγμα χιπ-χοπ και ποπ της δεκαετίας του 1990, στην παραγωγή των επιτυχιών τους. Αλλά κάθε Δεκέμβριο, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαιτερότητα στα γούστα των ακροατών, οι οποίοι έχουν την παρόρμηση να επιστρέφουν πολύ πιο πίσω –στις δεκαετίες του 1940 και 1950– για να αισθανθούν το εορταστικό κλίμα.

Σύμφωνα με το BBC, πολλές σύγχρονες απόπειρες για πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποτυγχάνουν να συνδυάσουν τον κλασικό τζαζ ήχο του παρελθόντος με μια μοντέρνα παραγωγή. Αντιθέτως, το «All I Want for Christmas is You» καταφέρνει αβίαστα να «παντρέψει» τον ήχο της Μπρέντα Λι και του Αντι Γουίλιαμς με αυτόν της σύγχρονης ποπ της δεκαετίας του 1990.

Η ίδια η Μαράια Κάρεϊ έχει δηλώσει ότι στόχος της ήταν να τραγουδήσει κάτι διαχρονικό, οπότε χρησιμοποίησε την τεχνική του περίφημου «Wall of Sound», που καθιέρωσε στη δεκαετία του 1960 ο παραγωγός Ρόνι Σπέκτορ, συνεργαζόμενος με μεγάλα ονόματα της εποχής – από τους Beatles και τις Ronettes, μέχρι τους Ramones αργότερα. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο παραγωγής και την ηχογράφηση της φωνής της δύο φορές (τη μία πάνω στην άλλη), πέτυχε τον στόχο της.

Το τραγούδι ακούγεται ταυτόχρονα νοσταλγικό και μοντέρνο, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά κουδουνίσματα που παραπέμπουν στα κάλαντα με αρμονίες βγαλμένες από τις ηχογραφήσεις ποπ επιτυχιών του Σπέκτορ με την τότε σύζυγό του και τραγουδίστρια των Ronettes, Νταρλίν Λαβ – όπως το κλασικό χριστουγεννιάτικο «Baby Please Come Home (for Christmas)». Ετσι, απέκτησε την αίγλη του κλασικού, κερδίζοντας τη διαχρονικότητα.

Πέρα από την ποιότητα του ίδιου του τραγουδιού, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που βοήθησαν το «All I Want for Christmas is You» να γίνει ο σύγχρονος ύμνος της εορταστικής περιόδου, όπως επισημαίνει το BBC. Ο σημαντικότερος ήταν η αγάπη της Κάρεϊ για τα Χριστούγεννα. Στα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν το 2020, αποκάλυψε ότι η δυσλειτουργική της οικογένεια «κατέστρεφε τις γιορτές», προκαλώντας της τεράστια απωθημένα.

Ετσι αποφάσισε όταν μεγαλώσει να κάνει τα Χριστούγεννα «τέλεια κάθε χρόνο». Η εμμονή της ήταν τέτοια, που πριν από δύο χρόνια επιχείρησε να κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματα του τίτλου «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» – με την αίτηση της, φυσικά, να απορρίπτεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η δημοτικότητα του τραγουδιού απογειώθηκε εννέα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, όταν χρησιμοποιήθηκε για την κορυφαία σκηνή της εορταστικής ρομαντικής κομεντί «Love Actually» –που είναι ίσως η πιο αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία των γυναικών σε όλον τον κόσμο– με τη νεαρή ηθοποιό Ολίβια Ολσον. Η καριέρα της Κάρεϊ εκείνη την περίοδο ακολουθούσε πτωτική πορεία, αλλά η επιτυχία της ταινίας και του κομματιού την επανέφεραν στο προσκήνιο.

Από τότε η τραγουδίστρια βρίσκει νέους τρόπους να κρατά το τραγούδι στην επικαιρότητα. Το 2010 κυκλοφόρησε μια νέα εκδοχή του, την επόμενη χρονιά το ερμήνευσε σε ντουέτο με τον Τζάστιν Μπίμπερ, το 2012 το διασκεύασε ζωντανά σε τηλεοπτικό σόου η θρυλική μπλουζ μπάντα, The Roots, ενώ το 2013 κυκλοφόρησε άλλο ένα ντουέτο, αυτή τη φορά με τον δημοφιλή σταρ της νεοκλασικής τζαζ, Μάικλ Μπουμπλέ.

Τέλος, σύμφωνα με το BBC, μεγάλη συνεισφορά στη συνεχιζόμενη επιτυχία του τραγουδιού έχει το επιχειρηματικό δαιμόνιο της Κάρεϊ. Γνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία των ακροατών χρησιμοποιούν για τη μουσική τους τις πλατφόρμες ροής τύπου Spotify και Apple Music –οι λίστες των οποίων «ανακυκλώνουν» τα ίδια τραγούδια– η καλλιτέχνις καταφέρνει με στοχευμένες κινήσεις να συντηρεί το χιτ κάθε Δεκέμβριο στην επικαιρότητα.

Και αυτές τις γιορτές, «All I Want for Christmas is You»!

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News