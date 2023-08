Πορτρέτα – Ο Φωτογράφος της Χρονιάς

JOSEPH SMITH / The International Portrait Photographer of the Year 2023

«Αδελφοί Μπεκ»: Η πρώτη θέση στην κατηγορία ιστορίας πορτρέτου πήγε στον Τζόζεφ Σμιθ από τη Μάλτα, με την εικόνα των αδελφών Αλφρεντ και Πολ Μπεκ, οι οποίοι ανέλαβαν την οικογενειακή επιχείρηση εκτύπωσης σε ηλικία 17 και 14 ετών αντίστοιχα, ανάμεσα στα μηχανήματα που πέρασαν από γενιά σε γενιά