Πλωτά σπίτια: Ζωή πάνω στο νερό

Υπάρχει κάτι βαθιά επαναστατικό και περιπετειώδες στην απόφαση κάποιου να εγκαταλείψει ένα σπίτι χτισμένο με τούβλα και τσιμέντο για μια απλούστερη, λιγότερο συμβατική ζωή σε ένα πλωτό σπίτι· αν μάλιστα είναι αγκυροβολημένο κάπου μακριά, σε κάνει να νιώθεις απόλυτα ενωμένος με τη φύση, όπως δείχνουν οι εικόνες που ακολουθούν. Το «Making Waves: Floating Homes and Life on the Water» του Πόρτλαντ Μίτσελ, παρουσιάζει μια σειρά από εκπληκτικές φωτογραφίες πλωτών σπιτιών με εντελώς διαφορετικά δομικά υλικά και αισθητική, που είναι αγκυροβολημένα σε διάφορα μέρη του κόσμου, από τις Σκανδιναβικές χώρες μέχρι την Αμερική. Ο Μίτσελ εξερευνά παράλληλα τις ευκαιρίες που προσφέρει ένα σκάφος, και την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την εργασία, που μπορεί κανείς να επιτύχει αποφεύγοντας τις πιέσεις της καθημερινότητας στη στεριά.