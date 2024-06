Ζελένσκι στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση: Η Ευρώπη δεν είναι πια ήπειρος ειρήνης

«Η Ευρώπη δεν είναι πλέον μια ήπειρος ειρήνης» μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώπιον των γάλλων βουλευτών χαρακτηρίζοντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν «κοινό εχθρό» τόσο της χώρας του όσο και της Ευρώπης.

«Ζούμε σε μία εποχή που η Ευρώπη δεν είναι πλέον μια ήπειρος ειρήνης», είπε ο ουκρανός πρόεδρος, αφού η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία «επανέφερε τον ναζισμό και πάλι στην Ευρώπη».

1/4 🔴🏛 Ukrainian President Volodymyr Zelensky receives a standing ovation from French MPs present, a few seconds before his speech in the Hemicycle of the National Assembly. pic.twitter.com/ayvkGtmCSR — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweetforAnna) June 7, 2024

«Στην Ευρώπη και πάλι, πόλεις καταστρέφονται ολοσχερώς και χωριά πυρπολούνται. Και πάλι στην Ευρώπη εμφανίζονται στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκτοπισμοί και το μίσος», είπε ενώπιον των μελών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

«Κοιτάξτε τι κάνει ο Πούτιν στην ίδια του την χώρα και στον ίδιο του τον λαό. Είναι ένας τόπος όπου η ζωή δεν έχει πια αξία. Είναι τελείως αντίθετο από τις δικές μας ιδέες και αξίες, είναι το αντίθετο της ελευθερίας, το αντίθετο της ισότητας και το αντίθετο της αδελφοσύνης. Αρά, είναι το αντίθετο της Ευρώπης , είναι η αντι-Ευρώπη».

Η διεθνής σύνοδος κορυφής για την ειρήνη, η οποία θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Ιουνίου θα μπορούσε να φέρει πιο κοντά την Ουκρανία «στο τέλος του πολέμου», πρόσθεσε

“I’m sure that the day will come when Ukraine will see in its skies the planes that we saw yesterday in the sky over Normandy” : Zelensky today speaking at the French National Assembly, a day after Macron said France would send Ukraine Mirage 2000-5 jetspic.twitter.com/dWnazjCdiR — Sophie Pedder (@PedderSophie) June 7, 2024

«Η σύνοδος κορυφής για την ειρήνη θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά στο δίκαιο τέλος αυτού του πολέμου», είπε λίγες ημέρες πριν από την διεθνή διάσκεψη όπου είναι προσκεκλημένες περισσότερες από 100 χώρες και οργανισμοί, χωρίς όμως τη Ρωσία.

⚡️Zelensky: Europe ‘no longer continent of peace’ because of Russia. War, Nazism, destruction, and deportations are returning to Europe because of Russia, President Volodymyr Zelensky said on June 7 in an address to the French parliament. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 7, 2024

Η διάσκεψη αυτή θα μπορούσε να είναι η ουκρανική D-Day, είπε ο Ζελένσκι την επομένη του εορτασμού της 80ής επετείου της Απόβασης στην Νορμανδία στον οποίο συμμετείχε μαζί με τους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι θα στείλει γαλλικά Mirage-2000 στην Ουκρανία και θα εκπαιδεύσει τους πιλότους τους στη Γαλλία.

Εκφράζοντας επανειλημμένως τις ευχαριστίες του προς την Γαλλία για την στρατιωτική και διπλωματική της υποστήριξη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η νίκη είναι δυνατή, παρά τις τακτικές προόδους της Ρωσίας στο μέτωπο. «Μπορούμε να κερδίσουμε αυτήν την μάχη; Βεβαίως και ναι», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι κατά την πρώτη του ομιλία ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

«Για την δίκαιη ειρήνη, χρειάζονται περισσότερα. Και αυτό δεν είναι μομφή. Για να νικήσουμε το κακό, πρέπει σήμερα να κάνουμε περισσότερα».

«Αυτή η μάχη βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Είναι η στιγμή που μπορούμε όλοι μαζί να γράψουμε την ιστορία που ποθούμε ή μπορούμε να γίνουμε θύμα της ιστορίας όπως το θέλει η εχθρός μας – ο κοινός εχθρός μας, το τονίζω», κατέληξε.

