Υστερία στο Λονδίνο για την Τέιλορ Σουίφτ – η βασιλική σέλφι με τον Γουίλιαμ και τα παιδιά του

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Βρετανίας πόζαρε για μια φωτογραφία με την Αμερικανίδα αστέρα της μουσικής Τέιλορ Σουίφτ και δύο από τα παιδιά του, την Σάρλοτ και τον Τζορτζ, στη συναυλία που πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής στο Λονδίνο η καλλιτέχνης στο πλαίσιο της περιοδείας της.

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Χ του Παλατιού του Κένσινγκτον με τη λεζάντα «Σε ευχαριστούμε Τέιλορ Σουίφτ για μια υπέροχη βραδιά!» εμφανίζει χαμογελαστό τον Γουίλιαμ, καθώς η Σουίφτ βγάζει μια σέλφι με τον ίδιο και τα παιδιά του.

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 22, 2024

Ο Γουίλιαμ γιόρτασε την Παρασκευή τα 42α γενέθλιά του.

Η Σουίφτ πόσταρε μια άλλη φωτογραφία της ίδιας με τους γαλαζοαίματος και τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι, και το μήνυμα: «Χρόνια πολλά M8! Οι συναυλίες στο Λονδίνο ξεκίνησαν φανταστικά».

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start 🇬🇧🇺🇸🤝 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL — Taylor Swift (@taylorswift13) June 22, 2024

Ενόψει της πρώτης από τις οκτώ συναυλίες της στο στάδιο του Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο, οι αρχές της πρωτεύουσας τύπωσαν μια ειδική έκδοση του χαρακτηριστικού χάρτη του μετρό του Λονδίνου για να σηματοδοτήσουν το γεγονός, ενώ η τελετή της αλλαγής της φρουράς στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ φιλοξένησε μια εκδοχή ενός από τα τραγούδια της που απέδωσε μια στρατιωτική μπάντα.

