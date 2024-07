ΥΠΕΞ: Σύσταση για αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Ιράν και Λίβανο

Τη σύστασή του σχετικά με την αποφυγή επισκέψεων σε χώρες της Μέσης Ανατολής επανέλαβε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με φόντο τη νέα ένταση στην περιοχή λόγω της φονικής επίθεσης στα Υψίπεδα του Γκολάν το Σάββατο.

Συγκεκριμένα το υπουργείο γνωστοποίησε τη Δευτέρα πως «παραμένει σε ισχύ η από 15.10.2023 σύσταση σχετικά με την αποφυγή, εκτός των απολύτως απαραίτητων, επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και Ιράν».

Σε επόμενη ανακοίνωση «υπενθυμίζονται συναφείς ανακοινώσεις του υπουργείου Εξωτερικών με τις οποίες συνιστάται η αποφυγή επισκέψεων στον Λίβανο, εκτός των άκρως απαραίτητων, καθώς και η αναχώρηση των επισκεπτών από τη χώρα».

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή το ελληνικό ΥΠΕΞ είχε καταδικάσει την αιματηρή επίθεση στο Γκολάν, με ανακοίνωσή του στο Χ.

«Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στο Ματζντάλ Σαμς. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ολα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα κλιμακώσουν περαιτέρω την κρίση».

Civilians must be protected under international humanitarian law.

All parties should exercise utmost restraint and avoid actions that would further escalate the crisis.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 28, 2024