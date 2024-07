Υεμένη: Το Ισραήλ χτύπησε τους Χούθι, για αντίποινα προειδοποιεί η Χεζμπολάχ

Νέα ανάφλεξη υπήρξε το Σάββατο στην Υεμένη, με το Ισραήλ να εξαπολύει μαχητικά αεροσκάφη σε «στρατιωτικούς στόχους» των Χούθι στην περιοχή του λιμανιού Χοντέιντα.

Ήταν τα αντίποινα για τις εκατοντάδες επιθέσεις των σιιτών ανταρτών κατά του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες και με αποκορύφωμα την επίθεση στο Τελ Αβίβ την Παρασκεύη, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας ισραηλινός πολίτης.

For the last 9 month the Houties were attacking Israel with 220+ Cruise missiles and drones.

After Friday’s attack on Tel Aviv, when for the first time the Houthis killed an Israeli citizen, we struck back.

Today we said- enough is enough.

Pics: 🇮🇱 F15 on their way to Yemen pic.twitter.com/fG2cH8WYtB

— Israel ישראל (@Israel) July 20, 2024