Υεμένη: Ενας ναυτικός τραυματίστηκε από επίθεση των Χούθι σε ουκρανικό πλοίο

Ενας ναυτικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά την διπλή επίθεση που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον ουκρανικού πλοίου στον Κόλπο του Αντεν, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Το ουκρανικής ιδιοκτησίας «M/V Verbena», υπό σημαία Παλάου, το οποίο διαχειρίζεται πολωνική ναυτιλιακή εταιρεία, επλήγη από δύο πυραύλους μέσα σε 24 ώρες, που προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM.

Ενα ελικόπτερο που απονηώθηκε από αμερικανικό πολεμικό, το «USS Philippine Sea» (CG 58), παρέλαβε «σοβαρά τραυματισμένο» ναυτικό, μέλος του πληρώματός του, και τον μετέφεραν σε «συμμαχικό σκάφος» για του παρασχεθούν ιατρικές φροντίδες.

Ούτε η εθνικότητα ούτε η σοβαρότητα της κατάστασής του διευκρινίστηκαν.

Significant Red Sea Attacks

After a somewhat lull the last week saw a marked increase in Houthi shipping attacks, or just better executed ones…

On Thursday “MV Verbena, a Palauan-flagged, Ukrainian-owned, Polish-operated bulk cargo carrier was struck by two cruise missiles…… pic.twitter.com/yz2rLDb5fm

