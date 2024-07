Βρετανία: Ο Κάρολος παρουσίασε στο Κοινοβούλιο τις προγραμματικές δηλώσεις του Στάρμερ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας θέλει «να επαναπροσδιορίσει» τις σχέσεις ανάμεσα στη Βρετανία και τους ευρωπαίους εταίρους της, είπε ο βασιλιάς Κάρολος ο Γ’ κατά την «ομιλία του βασιλιά», παρουσιάζοντας τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης του Εργατικού Κόμματος εδώ και 15 χρόνια.

Η πατροπαράδοτη τελετή, που ακολουθεί αυστηρό πρωτοκόλλο, γίνεται με κάθε μεγαλοπρέπεια στο βρετανικό Κοινοβούλιο μετά την εκλογή νέας κυβέρνησης.

«Η κυβέρνησή μου θα επιδιώξει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με τους ευρωπαίους εταίρους και να εργαστεί για να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις και (σχέσεις) επενδύσεων με την ΕΕ», δήλωσε ο πρωθυπουργός των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, στην ομιλία που ανέγνωσε ο Κάρολος, επαναλαμβάνοντας εξάλλου την «απόλυτη υποστήριξη» της Βρετανίας στην Ουκρανία.

Οπως σημειώνουν οι Times, η νομοθετική ατζέντα των Εργατικών δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, την προώθηση του σχεδιασμού και ανοικοδόμησης νέων κατοικιών, τον εκσυγχρονισμό του ασύλου και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού κύματος, ενώ περιλαμβάνει την κρατικοποίηση των σιδηροδρόμων και την ίδρυση κρατικής εταιρείας παροχής ενέργειας.

O Guardian παρέθεσε εκτιμήσεις αναλυτών, που τόνισαν ότι το βασικό μήνυμα της ομιλίας, είναι μια πιο συγκεντρωτική και παρεμβατική κυβέρνηση, η οποία δηλώνει «έτοιμη για δυναμικές παρεμβάσεις».

Επιπλέον, η νέα βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών θέλει να καταργήσει τα περίπου 100 μέλη που έχουν κληρονομικό δικαίωμα σε έδρα στη Βουλή των Λόρδων.

«Θα εισαχθούν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του Συντάγματος, που θα περιλαμβάνουν μεταρρύθμιση της Βουλής των Λόρδων για να καταργηθεί το κληρονομικό δικαίωμα στην κατοχή έδρας και την ψήφο», είπε σχετικά ο βασιλιάς παρουσιάζοντας το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης.

Ανακοίνωσε επίσης τη σύσταση μίας νέας δύναμης ασφαλείας που θα διαθέτει «αντιτρομοκρατικές εξουσίες» προκειμένου να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης.

Η σύσταση αυτής της νέας «διοίκησης για την ασφάλεια των συνόρων» αποσκοπεί στο να «ενισχύσει» τη μάχη κατά των διακινητών, που επέτρεψαν από το 2022 σε σχεδόν 90.000 μετανάστες να φθάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους.

