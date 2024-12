Βορειοκορεάτης στρατιώτης στα χέρια των Ουκρανών

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν βορειοκορεάτη στρατιώτη, μέλος κάποιας από τις μονάδες που έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στρατιωτικού της Βόρειας Κορέας που αιχμαλωτίζεται στο ουκρανικό μέτωπο.

«Στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών με την υπηρεσία πληροφοριών συμμάχου χώρας, επιβεβαιώθηκε ότι βορειοκορεάτης στρατιωτικός τραυματίστηκε και αιχμαλωτίστηκε», ανέφερε η νοτιοκορεατική εθνική υπηρεσία πληροφοριών σε ανακοίνωσή της.

Στα social media κυκλοφορούσαν φωτογραφίες του βορειοκορεάτη αιχμαλώτου.

Σύμφωνα με το Κίεβο, 12.000 στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας, ανάμεσά τους «περίπου 500 αξιωματικοί και τρεις στρατηγοί», έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας είχαν καταλάβει οι Ουκρανοί τον Αύγουστο και συνεχίζουν να κατέχουν τμήματά τους.

Οι απώλειες στις τάξεις τους είναι βαριές. Τη Δευτέρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως έχουν «σκοτωθεί ή τραυματιστεί» σχεδόν 3.000 στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας αφότου άρχισαν να εμπλέκονται στη μάχη στο πλευρό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Το γενικό επιτελείο της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε πως η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει και άλλες μονάδες του στρατού της στη Ρωσία, είτε για να ενισχύσουν είτε για να απαλλάξουν αυτές που εμπλέκονται ήδη σε μάχες, καθώς και drones και άλλα όπλα.

🔥77 North Korean soldiers were killed in three days by one SOF crew

SOF killed 77 and wounded more than 40 North Korean soldiers in Kursk

Soldiers of the 8th SOF Regiment once again destroy the North Koreans in an open field.

12 units of automotive equipment, 3 buggies, and… pic.twitter.com/Tf8Trf4weN

— PS01 □ (@PStyle0ne1) December 23, 2024