«Εύκολος στόχος» για τους Ουκρανούς οι άπειροι Βορειοκορεάτες

Το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον 30 βορειοκορεάτες στρατιώτες τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, κάτι που επιβεβαίωσε αργότερα το Πεντάγωνο.

Τρεις ουκρανοί στρατιώτες που πολεμούν στην περιοχή του Κουρσκ, είπαν ότι οι βορειοκορεάτες στρατιώτες κατακλύζουν κατά κύματα το πεδίο μάχης και γίνονται εύκολος στόχος για τα ουκρανικά πυρά και τα drones.

Δύο από αυτούς είπαν στην Washington Post ότι είδαν τις κινήσεις των βορειοκορεατικών στρατευμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω μη επανδρωμένου αεροσκάφους και ένας τρίτος, ο οποίος επιβλέπει την αναγνώριση στόχων στην περιοχή, εξέτασε εκτενές υλικό από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατέγραψαν συνάδελφοί του.

Ενας άλλος ουκρανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητες πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι Βορειοκορεάτες εμφανίστηκαν στο πεδίο της μάχης στο Κουρσκ τις τελευταίες ημέρες και δήλωσε ότι ένα άλλο βορειοκορεατικό τάγμα έχει συγκεντρωθεί στη γειτονική περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα στο μέτωπο.

Οι Ουκρανοί περιμένουν να δουν αν αυτό το τάγμα θα σταλεί για να ενισχύσει τις θέσεις στο Κουρσκ ή αν θα επιτεθεί στην Ουκρανία από διαφορετική κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως και της περιοχής του Χαρκόβου, η οποία συνορεύει με το Μπέλγκοροντ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι οι οι βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν μετακινηθεί «στην πρώτη γραμμή του μετώπου για να εμπλακούν ενεργά σε πολεμικές επιχειρήσεις», μία εξέλιξη που σηματοδοτεί την «απελπισία» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ukrainian soldiers from the 17th Tank Brigade showed how they attack 🇰🇵North Korean soldiers in the Kursk region pic.twitter.com/uhEJ1y7m2z

Οι Βορειοκορεάτες, είπε ο Κίρμπι, «έχουν υποστεί κάποιες σημαντικές απώλειες, νεκρούς και τραυματίες», προσθέτοντας ότι, ενώ δεν είχε ακριβή στοιχεία, ο απολογισμός ήταν «σίγουρα στη σφαίρα των δεκάδων, πολλών δεκάδων», όπως είπε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Δευτέρα τη Ρωσία ότι «προσπαθεί να αποκρύψει τις απώλειες των Βορειοκορεατών». Ο ουκρανικός στρατός προσπαθεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των νεκρών και των τραυματιών, ενώ παράλληλα μάχεται εναντίον τους.

«Δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος για να πεθάνουν Βορειοκορεάτες σε αυτόν τον πόλεμο», είπε. «Ο μόνος λόγος είναι η “τρέλα” του Πούτιν, η οποία έχει πλημμυρίσει τη Ρωσία και τροφοδοτεί αυτόν τον πόλεμο».

Η Βόρεια Κορέα υπέστη τις απώλειες στις μάχες του Σαββατοκύριακου κοντά στα ρωσικά χωριά Πλέκοβο, Βορόμπζα και Μαρτινόβκα, δήλωσαν οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών (GUR).

«Τουλάχιστον τρεις Βορειοκορεάτες αγνοούνται» κοντά στο χωριό Κουριλόβκα, πρόσθεσε η υπηρεσία και ανέφερε ότι έρχονταν ενισχύσεις.

The Ukrainian army released a video of the North Korean army, with soldiers gathering together or looking up at drones.#NorthKorea #NorthKoreasoldier #RussianUkrainianWar #Ukraine #Ukrainian #Russia pic.twitter.com/htHDOn2XIF

— Sky horse (@donghuiwangs) December 17, 2024