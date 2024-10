Βηρυτός: Ισραηλινό πλήγμα σε ιατρικό κέντρο της Χεζμπολάχ

Νέοι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Βηρυτό, πλήττοντας μεταξύ άλλων κέντρο άμεσης βοήθειας οργάνωσης συνδεδεμένης με τη Χεζμπολάχ, τον Ισλαμικό Οργανισμό Υγείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τη νύχτα την επίθεση στον Λίβανο, εξαπολύοντας τουλάχιστον 17 πλήγματα στη Βηρυτό και σε νότια προάστιά της, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Για δεύτερη φορά, σημειώθηκε χτύπημα στην καρδιά της πρωτεύουσας. Στόχος ήταν «κέντρο της πολιτικής προστασίας» της τρομοκρατικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν, στην Μπασούρα.

Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι υπήρχαν τουλάχιστον έξι νεκροί και επτά τραυματίες.

Israeli strikes hit central Beirut close to the Lebanese parliament, the nearest an Israeli assault has come to Lebanon’s body of government.

5 people were killed and 8 injured, the Lebanese Health Ministry reported pic.twitter.com/piIrmlM7Dp

— TRT World (@trtworld) October 3, 2024