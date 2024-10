Αντίθετος ο Μπάιντεν σε ισραηλινή επίθεση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο μίας ισραηλινής επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, την επομένη της εκτόξευσης 200 ιρανικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

«Η απάντηση είναι όχι» είπε ο Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε εάν θα υποστήριζε μια τέτοια ενέργεια από το Ισραήλ. «Και οι επτά από εμάς (σ.σ. οι ηγέτες της G7) συμφωνούμε ότι οι Ισραηλινοί έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν, αλλά θα πρέπει να αντιδράσουν αναλογικά» είπε ο αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους άλλους ηγέτες της Ομάδας των Επτά, με τους οποίους συνομίλησε τηλεφωνικά.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ την Τρίτη, σε μια επίθεση που ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «αναποτελεσματική».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως το Ιράν έκανε «μεγάλο λάθος» το οποίο «θα πληρώσει».

Ορισμένοι αναλυτές εκτίμησαν ότι ενδεχομένως το Ισραήλ να επιχειρούσε να πλήξει πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν, εν είδει αντιποίνων για τη δεύτερη πυραυλική επίθεση που δέχθηκε μέσα σε λίγους μήνες από την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι θα επιβληθούν επιπλέον κυρώσεις σε βάρος του Ιράν και ότι θα είχε σύντομα νέα επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. «Προφανώς, το Ιράν έχει παρεκτραπεί» είπε ο Μπάιντεν πριν από την επιβίβασή του στο Air Force One.

