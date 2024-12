Βιετνάμ: Εντεκα νεκροί από εμπρησμό σε μπαρ

Εντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε καφέ-μπαρ στο Ανόι το βράδυ της Τετάρτης, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι θεωρεί πως η τραγωδία οφειλόταν σε εμπρησμό και συνέλαβε ύποπτο.

Το κτίριο, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Βιετνάμ, καταστράφηκε κατά μεγάλο μέρος του από τις φλόγες.

Η αστυνομία ανέφερε πως ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά στις 23:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) και ότι στο εσωτερικό υπήρχαν «πολλοί παγιδευμένοι».

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να διασώσουν επτά ανθρώπους, δυο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Ομως 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί.

