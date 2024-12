Τριμερής Τραμπ – Μακρόν – Ζελένσκι στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα κατέφθασε το Σάββατο με το αεροπλάνο του ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και αυτό ήταν το πρώτο του ταξίδι εκτός συνόρων μετά τη νίκη του στις εκλογές.

Πριν από τα επίσημα θυρανοίξια της Παναγίας των Παρισίων, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον γάλλο πρόεδρο Μακρόν στο Ελιζέ. «Οι δύο άνδρες απόλαυσαν μια σταθερή χειραψία και χτύπησαν θερμά ο ένας τον άλλον στην πλάτη», ανέφερε το Reuters.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία που είχε με τον Μακρόν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

«Εχουμε καλές σχέσεις και έχουμε καταφέρει πολλά, σεβόμαστε και αγαπάμε τους Γάλλους. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Παρίσι βρέθηκε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο επίσης είχε συνάντηση ο Μακρόν, ενώ υπήρξε και τριμερής ΗΠΑ – Γαλλίας – Ουκρανίας.

«Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία και Γαλλία. Μαζί αυτή την ιστορική ημέρα. Συγκεντρωθήκαμε για την Παναγία των Παρισίων. Ας συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για την ειρήνη και την ασφάλεια», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο γάλλος πρόεδρος.

United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT



Ο Ζελένσκι – ο οποίος χειροκροτήθηκε κατά την εισόδό του στην Παναγία των Παρισίων- ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι είχε «μια καλή και παραγωγική» συνάντηση με τους ηγέτες ΗΠΑ και Γαλλίας: «Ολοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και με δίκαιο τρόπο. Μιλήσαμε για τους ανθρώπους μας, την κατάσταση επί του εδάφους και γιαμια δίκαιη ειρήνη. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί και να διατηρούμε επαφή. Η ειρήνη μέσω της δύναμης είναι δυνατή».

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.

President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.

We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024