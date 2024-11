Τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση της Lufthansa

Εντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έντονες αναταράξεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης της Lufthansa από το Μπουένος Αϊρες με προορισμό τη Φρανκφούρτη, την ώρα που το αεροσκάφος ταξίδευε πάνω από τον Ατλαντικό, ανακοίνωσε ο γερμανικός αερομεταφορέας.

«Δυστυχώς, πέντε επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος υπέστησαν ως επί το πλείστον ελαφρά τραύματα», δήλωσε στο Reuters ένας εκπρόσωπος της Lufthansa, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa.

