Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 87 νεκροί από συνωστισμό σε θρησκευτική γιορτή

Τουλάχιστον 87 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε μια θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία, την Τρίτη.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί.

«Δεν μπορώ να δώσω ακριβή απολογισμό θανάτων αυτή τη στιγμή, αλλά είναι περίπου 87 και υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ο απολογισμός», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο Μάνις Τσικάρα, εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιοχής.

Dozens of people, mostly women, have been killed in northern India after a stampede at a religious event. The incident took place in Hathras district in Uttar Pradesh state. Many others are reportedly injured. pic.twitter.com/qyKxAGv4d0

— BBC News India (@BBCIndia) July 2, 2024