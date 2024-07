Τραμπ: Μπάιντεν, ένας γέρικος σωρός από σκατά – ελεϊνή και τρισάθλια η Κάμαλα

Χωρίς τα γκέμια των επίσημων δημόσιων εμφανίσεων ή/και αντιπαραθέσεων -οπως πχ κατά την πρόσφατη τηλεοπτική τους μονομαχία– ο Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε κατά του νυν προέδρου των ΗΠΑ και αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, Τζο Μπάιντεν, αλλά και της αντιπροέδρου, Κάμαλα Χάρις, με χυδαίους και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Για κακή του τύχη όμως, το βίντεο με τον οχετό που εξαπέλυσε σε βάρος του Μπάιντεν -ενθαρρυμένος και από τη θλιβερή εικόνα του αντιπάλου του στο τελευταίο τους debate- διέρρευσε στα social media και μέσα σε ελάχιστη ώρα έγινε viral (από οπαδούς και μη του επίδοξου επανακάμψοντος προέδρου) .

Στο βίντεο (δείτε το κάτω), ο Τραμπ αποκαλεί με ξέχειλη απέχθεια και απαξία τον Μπάιντεν «γέρικο σωρό από σκατά», προεξοφλώντας πως είναι έτοιμος να τα παρατήσει.

🚨 LEAKED VIDEO: Trump on Biden he’s “quitting the race.. I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”

pic.twitter.com/G9eLy1hmIc

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 4, 2024